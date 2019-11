BIVŠI DEČKO DALILE DRAGOJEVIĆ SIGURAN JE DA SE ONA BAVILA PROSTITUCIJOM?! Isplivao dokaz: Ja za to i na POLIGRAF mogu da odem!

Dalila Dragojević domaćoj publici postala je prepoznatljiva još kao učesnica "Parova". Tokom boravka u vili u Zemunu i pre nego što se udala za Dejana, kratko se zabavljala sa prošlogodišnjim pobednikom ovog rijalitija, Mladenom Vuletićem.

Mnogi su se, pak, zapanjili kada je internetom počeo da kruži snimak od pre dve sezone, u kom Mladen sa velikom sigurnošću tvrdi da se Dalila, tada Mujić, bavila prostitucijom.

Društvene mreže gore od komentara na ovu temu.

"Mogu da idem na poligraf i za to pitanje! Da li znaš sigurno da se Dalila Mujić bavila prostitucijom? Ja sigurno znam! Šta rade te devojke koje se sa svakim upoznaju, kad dođu tu... to su osobe sa kojima kasnije, kad završiš veče, možeš da imaš šta poželiš, to je to", izjavio je Vuletić voditeljki Bojani tada, dok je Dalila razočarano gledala u pod.

Zasigurno joj neće biti pravo, posebno sada kada je već neko vreme i udata žena, kad bude čula kakve priče kolaju o njoj.

