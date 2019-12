DOSTA SU GURALI PROBLEME POD TEPIH! Žučna rasprava Ive i Stefana: Džabe se kupaš kad posle opet SEDIŠ SA NJIMA?!

Iva Grgurić i Stefan Karić iskreno su porazgovarali jedno sa drugim pa došli do zaključka kako je njihov najveći problem to što - probleme guraju pod tepih. Iz tog razloga, izneli su šta im najviše smeta, posebno Stefan, koji nije propustio a da ne istakne koliko ga boli to što Grgurićevu pojedinci smatraju prostitutkom.

"Ti ćeš za crnim stolom sve reći šta ti smeta, a kada ti ja kažem, ti kažeš da ti je sve okej. Kapiraš šta ti pričam? Uvek ispadneš žrtva, a ja najgori. Sedimo udaljeni za stolom, je li ti to smeta?" pitao je Stefan.

"Dobro, ali smeta mi... Šta još tebi smeta?" nastavila je Iva.

"Smeta mi što uzimaš tuđe stvari, što menjate patike kao blesavi. Džabe ti je što se kupaš sto puta... Koja je fora da menjaš spavaćicu sa Minom? Smeta mi što što te nazivaju prostitutkom, a ti se i dalje družiš sa njima", surovo iskren je bio Karić.

"Kapiraš da je tako krenulo od početka? Ne mogu ja da kažem Mini da ne uzima u moje stvari. Onda bih bila u ratu sa celom kućom", istakla je Iva.

"Nije mi jasno... Tražiš od Jelene Pešić bundu, a pre toga me je iznapušavala, to znači da ti nije smetalo. Pričaš mi uvek ono što ja želim da čujem, da bismo se pomirli", zaključio je Stefan.

