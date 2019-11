TO NA ULICI NISTE MOGLI DA VIDITE! Iva Grgurić javno o intimi sa 40 GODINA STARIJIM: A evo ko ju je izvukao iz TE PRIČE

Iva Grgurić još jednom se osvrnula na šok priznanje koje je imala pred rijaliti kamerama, pa progovorila o intimi sa 40 godina starijim koji ju je, kako je već jednom rekla, držao kao "pticu u zlatnom kavezu".

"Nekih 40 godina su stariji od mene bili. Ja sam imala tada 20 godina. To je bilo pre nekih šest godina. Tu scenu na ulici niste mogli da vidite. Ogromna je razlika. Iskreno, nije počelo kao veza, nego na skroz drugačiji način", rekla je Iva u "Magazinu In", te privukla pažnju kako publike, pa tako i ostalih gostiju.

"Pre šest godina, otišla sam od svojih roditelja. Imala sam jednu težu priču. Došla sam u Zagreb iz Osijeka i upoznala sam gospodina koji mi je pomagao. On mi je zamenio oca, ja sa ocem nisam u kontaktu. Iskreno, ja sam njega gledala kao oca. Ja sam bila vrlo lakoverna, mislila sam da je to osoba koja mi pruža nešto i da neće ništa tražiti zauzvrat. Prošlo je osam meseci i on me je ucenio. Rekao mi je da, pošto mi je pomogao, da treba da mu posvetim vreme. Taj čovek nije mogao da naplati svoje usluge tim nekim putem na koji vi mislite. Hteo je da budem ptica u zlatnom kavezu. Teže mi je o ovome da pričam. To je jedno grozno iskustvo iz kojeg sam izvukla pouku. Govorim svim mladim damama, koje su u ovim mojim godinama, da ako dobiju bilo kakvu nemoralnu ponudu, kao što sam ja dobijala, molim vas odbijte to. Bolje vam je da odete u nepoznato, nego da se suočite sa takvim stvarima. Iz ovoga ništa lepo ne možete da naučite", ispričala je zadrugarka.

"Izdržavao je mene i pomagao je preko mene moju porodicu. Osam meseci mi nismo imali nikakav intimni odnos. Ja sam tom čoveku govorila: "Vi", persirala sam mu. Veruj mi, gadila sam se sama sebi. Ja sam mislila da je toliko dobar čovek i da mi sve to pruža. Ostala sam nakon svega, bio je oženjen... Čak sam bila u dobrim odnosima i sa njegovom ženom. Završilo se sve tako što sam upoznala tadašnjeg bivšeg dečka. Do sada sam bila sa njim skoro četiri godine. On me je izvukao iz cele priče. I on je imućan. To sada izgleda kao da ja tražim imućne..." zaključila je ona.

