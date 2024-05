ĆERKA MU RADI U GUGLU, A NJEGOVU ZARADU NIKO NE ZNA! Lepi Mića otkrio koliko para dobija od silnih godina provedenih u rijalitiju

Pevač i dugogodišnji rijaliti takmičar Lepi Mića jednom prilikom je otkrio koliki mu je honorar i mnoge ostavio u čudu.

Naime, iz godine u godinu Lepi Mića je takmičar rijalitija, a nedavno je otkrio i koliko novca zarađuje učešćem u "Zadruzi".

- Ja sam u rijalitiju za vrlo male pare. Pitajte lažne milionere koliko su uzeli para. Boli me glava od njihovih laži. Ja sam inteligentan čovek i pre sam za jednu skromnu, dobru platu, koja te čeka kad izađeš iz rijalitija, nego da tražim milione, a izađem bez žute banke. E, njima se to dešava. Ja sam zadovoljan. Tih deset plata na kamatu, bude plus i neka nagrada, eto dobio sam kola, javnu promociju, pa sve to vredi. Da sam u spoljnom svetu, potrošio bih pare, dobio koronu i ne bih imao šta da radim. Ja javno pitam sve ove što se busaju honorarima, gde su im ti milioni? Nemaju ni kuće ni kućišta, a pričaju priče za malu decu. Pa, na splavovima ti vajni bogataši iz rijalitija skupljaju po 1.000 dinara da plate račun. Više od njih 30 u zadnje dve sezone nisu dobili ni dinara, sve otišlo na kazne - kazao je svojevremeno.

foto: Printscren TV Pink

Inače, ćerka Lepog Miće je uspešna i obrazovana lepotica, a Sara se nikada nije pojavljivala u javnosti.

Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, godinama unazad je učesnik Zadruge, a o svom privatnom životu izuzetno retko govori. Svi znamo da ga napolju čeka porodica i supruga Snežana, ali oni nikad ne dolaze da ga podrže iako su u super odnosima. Mića je jednostavno podelio privatni i poslovni život i ne želi da se mešaju.

Kao što je nekoliko puta pominjao, Mića ima ćerku Saru koja je završila doktorske studije i ne želi da se eksponira u javnosti. Ona je završila Elektrotehnički fakultet u Beogradu, doktorske studije u Holandiji i trenutno radi u Guglu. Iako ne pominje često svoj privatan život i porodicu, Lepi Mića je jednom prilikom otkrio da su teško živeli dok im je ćerka bila mala, ali da su se uvek trudili da njihova naslednica to ne primeti.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Ja sam svoju misiju završio. Druga je stvar da imam 30 godina... Ja sam svoje dete odškolovao, ona živi od svoje škole. Ona je magistar, doktor inženjer, ima svoj hleb. Ne moram da se borim da završi srednju, osnovnu školu, ja problem nemam. Čekam samo godine da dobijem penziju. Otvoriću nešto kad budem u penziji, nemam problem. To je razlika između mene i ostalih. Imao sam problem 90-tih godina, a oni tad nisu bili ni rođeni. Ja sam sačuvao sve, odgojio dete, odgajio, odškolovao, sačuvao brak, zato kažem da sam tata. Imam mir, nemam problem da razmišljam šta ima Snežana šta da jede. Imam problem da li je Sara u hotelu A ili u hotelu B kategorije. Ali imao sam problem da je iškolujem, da ne primeti nemaštinu, da izađe iz te priče neopterećena. I kad ima i kad nema, ona to nije znala, ona je za sebe imala i nije primetila nikakav problem - govorio je Mića jednom prilikom u rijalitiju.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

