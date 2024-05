MEDVEDEV POSLE PREDAJE KECMANOVIĆA: Rus pričao o francuskoj publici i zakazivanju termina za TV prenose

O prolasku u naredno kolo posle predaje Kecmanovića i nije imalo puno da se priča na konferenciji za medije Danila Medvedeva. Ali su se zato tu našle druge teme za uvek pričljivog “Medveda” koji nije uvek imao posebnu pažnju za odnose sa domaćom publikom.

Da li je francuska publika posebno glasna, ili je slično stanje i drugde – pitan je?

“Igrati protiv tenisera iz Francuske na Rolan Garosu ni na koji način ne predstavlja prijatno iskustvo, u to budite sigurni”, odgovara on uz osmeh i nastavlja: “Mnogi igrači su iskusili upravo to. Ne bih rekao da se to ponavlja na Ju Es Openu i na Vimbldonu, ali već u Australiji može da bude čupavo. Igrao sam protiv Kokinakisa jednom u Melburnu na manjem terenu, i iskustvo je bilo brutalno”, iskren je Medvedev. “Ovo zaista nije lako pitanje za odgovoriti. Dobro je osetiti energiju iz publike između poena, ali ne i kada se spremate da servirate. Ako publika tada odluči da smeta, u fazonu ste – hajde završite više pa da nastavimo da igramo tenis. Isto važi i za vreme između prvog i drugog servisa, gde igrače treba poštovati, pa ako baš želite – izderite se do mile volje kada menjamo strane. Ako ste već ušli u pripremu za servis, tapkate lopticu i spremate se da je bacite za servis – ne bi trebali da doživljavamo to da desetoro ljudi krene u tom momentu da viče. Da je neka druga faza igre ili meča – vičite 10 godina i to mi neće smetati, ali bi zaista bilo u redu da je publika tiha pred sam servis”, naglašava on.

Upitan da prokomentariše činjenicu i kritike zbog toga što su termini svih dosadašnjih noćnih mečeva na Šatrijeu bili posvećeni isključivo teniserima, što izaziva nezadovoljstvo sa druge strane jer “hitovi” kao Švjontek – Osaka ovim bivaju zapostavljeni, Medvedev kaže:

“To je pitanje koje treba uputiti vlasniku prava Amazonu jer oni o tome odlučuju, a da pritom verovatno žele da prenose duže mečeve. Mečevi tenisera će uobičajeno biti duži od teniserki jer igraju više setova, pa smatram da je to pitanje više usmereno ka njima jer oni plaćaju za prava. Nisam često igrao noćnu sesiju na Šatrijeu, možda tri puta, ali vam moram preneti da se ne osećam prijatno da igram u tim uslovima. Teren je težak, spor, i mislim da sam od ta tri meča zapravo izgubio dva. U načelu volim da izbegnem igranje u tom terminu, ali sam se nekim čudom dobro osećao ovde pre neku noć i igrao solidan tenis, pa će se u tom smislu ovaj turnir možda razlikovati od prethodnih. Da ponovim, ovo je pitanje koje treba uputiti Amazonu, nekome ko je tamo zadužen za ova pitanja”, prenosi nam Rus.

Vuk Brajović / Kurir sport