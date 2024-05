ROKERI S MORAVU SU OBELEŽILI NJEGOV ŽIVOT: Na današnji dan je rođen čuveni roker Zvonko Milenković

U Kruševcu je 8. maja 1956. rođen Zvonko Milenković, legendarni pevač čuvenog sastava Rokeri s Moravu, koji je oduševio Jugoslaviju, Balkan i zemaljsku kuglu.

Milenković je bio član čuvenog rok sastava “Rokeri s Moravu” od samog osnivanja, 1977. godine, pa do raspada, 1991. godine. Oni su se ponovo okupili i objavili album „Projekat“ 2006. godine, a zajedno sa Borisom Bizetićem bio je jedin član, a nastupio je i u filmovima „Tesna koža 2“ i „Tesna koža 4“.

foto: Privatna arhiva

Rodom iz pomoravskog sela Kukljina, Zvonko Milenković je započeo da se bavi muzikom u prvom razredu Srednje ekonomske škole u Kruševcu, kada je postao vokalni solista jedne lokalne grupe, koja je svirala zabavnu muziku. Učestvovao je na raznim pevačkim takmičenjima, pobeđivao i osvajao nagrade.

Rana mladalačka ljubav odredila je životnu sudbinu Zvonka Milenkovića. O tome je jednom prilikom izjavio: - Bio sam zaljubljen u jednu devojku koja se zvala Jasmina. Ona je bila iz Kruševca. Međutim, moj tata nije hteo da se ja ženim tako mlad.

E pošto smo imali ujaka koji je radio u vojnom odseku u Kruševcu on ode kod njega i kaže mu da me pošalje u najudaljenije mesto i da mi da neki rod vojske kako treba. Da ne možemo da se viđamo ona i ja... I on me pošalje u Rijeku, 837 kilometara je železnicom od Kruševca.

foto: Privatna arhiva

I tako ja dođem u Rijeku gde sretnem Borisa Bizetića. Imali smo svakog dana izlaz. Do Opatije smo išli skoro svakog dana. Ja sam Boris pričao o svojoj devojci koja mi je svakog dana pisala pisma...

I jednog dana se vraćamo iz Opatije ka Rijeci i sedimo zajedno a Boris uzme novinu neku i napiše pesmu “Jasmina”.

Po odsluženju vojnog roka, Milenković se vratio u rodni grad i zaposlio u Hemijskoj industriji “Župa”. Sasvim neočekivani dobio je poziv od Borisa Bizetića za muzičke nastupe i snimanja. Zvonko se obratio svom finansijskom direktoru Miroslavu Miškoviću (koji će kasnije postati generalni direktor ove kompanije, potpredsdnik Vlade Srbije i jedah od najvećih biznismena na Balkanu) sa molbom da ga “pusti na neko vreme” i omogući da se oproba u musici i na estradi i dobio odobrenje i podršku.

Zvonko je otpevao većinu pesama Rokera s Moravu (čiji je autor Boris Bizetić), glumio je u skečevima, nastuap u emisijiu Bebevizija (TV Politika), zatim BB Show, koji je emitovan u čak 556 epizoda, i učestvovao u mnogim emisijama, spotovima i u drugim tv i radio formama.

foto: Privatna arhiva

Od 1977. do 1991. godine Rokeri s Moravu su objavili 19 muzičkih albuma i pet video-izdanja prodatih u više miliona primeraka i osvajali brojne trofeje; zlatne, dijamantske i platinaste ploče. Održali su više od 2.000 koncerata širom nekadašnje SFRJ i oduševljavali mnogobronu publiku u Evropi8, Amwrici, Australiji... Godine 1991, zbog početa raspada Jugoslavije, prestali su da pevaju, sviraju i nastupaju i započeli su da se bave nekim drugim poslovima i profesionalnim izazovima. Zvonko je izvesno vreme vodio izdavačku kuću “Jugodisk” iz Beograda, čiji su Rokeri s Moravu i bili ekskluzivci.

Preminuo je 18. septembra 2008. u Prvoj hirurškoj klinici u Beogradu, posle duge i teške bolesti.

Ž. Milenković

