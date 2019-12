IVA JE LOŠ ČOVEK, MIĆIN IGRAČ! Morao sam da je ljubim, a zgadila mi se: Šok priznanje Stefana Karića!

Stefan Karić prethodne noći odlučio je napiše pismo ocu Osmanu, te otvori dušu i opiše mu šta sve proživljava dok je u rijalitiju. Osim što je sve svoje voljene pozdravio te tražio odelo za praznike, zadrugar se osvrnuo i na bivšu devojku Ivu Grgurić pa istakao da mu se zgadila i da je mnogo loš čovek.

Pismo vam prenosimo u celosti:

"Gde ste Karići, šta se radi? Nadam se da ste svi dobro, da imate sve šta vam treba. Okili nadam se da ste sa kevom u dobrim odnosima i dalje, da se niste nešto podžapali i vidi da svi đodete za Novu godinu! Veruj mi da kapiram sve šta misliš, ali ovde mora čovek sa nekim da se druži, mnogo je za*ebano, dosta stvari se ne vidi na TV-u. Ne bi verovao koliko lažnih frka i priča 80%. Nisi trebao ništa da pričaš ovoj psihijatriji, jer samo može problem da mi napravi ovde. Ne treba ona da zna šta ti misliš, a što se tiče Ive, nisam mogao više da izdržim to njeno foliranje, mnogo je loš čovek i Mićin igrač. Da, kapiram da je to dobro za mene i za rijaliti, ali opet ja sam taj koji mora da je trpi, spava pored nje i da je ljubim, a veruj mi da mi se mnogo zgadila, ne mogu da je gledam. Idem ovako sam pa koliko ostanem - ostanem! Ovde koliko je bitno da se što duže ostane, koliko toliko normalan, posle svega ovoga, džaba mi posle i pare, ako budem lud. Opet se ne kajem što sam ušao ovde, što sam po stoti put shvatio na šta su ljudi sve spremni zarad popularnosti i love, veruj mi da ih sve čitam kao bukvar i da se pravim lud. Bitno mi je samo da me vi podržavate i niko više. I pazi šta radiš i pišeš po Instagramu. Vidi samo da mi nabavite neko odelo za Novu godinu i vidi neko da ne bude klasično nego spotrsko, da nije široko. Kaži Komiranom da ode do Žuće i uzme košulju belu neku dobru, zna on veličinu. Zovi Voju za pravljenje odela, on ima nekog dobrog lika koji pravi. Volim vas sve najviše na svetu!"

