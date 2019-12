POSLE VELIKE DRAME OGLASIO SE OTAC STEFANA KARIĆA! Zadrugaru neće biti dobro kada bude čuo za OVO!

Miljana Kulić jednom prilikom otkrila je Stefanu Kariću da mu je otac za vreme izvesnog zajedničkog gostovanja poručio da mora da počne da razmišlja svojom glavom, te da treba što pre da izađe iz "čopora". Ona je tada takođe i ušla u sukob sa Tomovićem, kog smatra vođom, pa istakla da je upravo on taj koji ljudima oko Karića "puni glavu" pričajući protiv Grgurićeve.

Ona smatra da je to razlog zašto je Ivin i Stefanov odnos na klimavim nogama.

"Nadam da se nisi naljutio, da ću dobiti neke stvari", rekao je tada Stefan, na šta je njegov otac brzo odreagovao putem društvene mreže Instagram, pa mu uputio emotivnu poruku.

"Naljutio se jesam, drago mi je da si svestan i da me dobro poznaješ. Stvari ću ti naravno poslati, nema šta za tebe neću uraditi. Sine, ti si u igri, to što sam ti dao savet, ne znači da sam u pravu. Budi svoj i sledi svoje instinkte. Ti ćeš i posle rijalitija biti moje Sunce, a ja planeta koja se oko tebe okreće", napisao je on.

