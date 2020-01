DEJAN DRAGOJEVIĆ OPLEO REDOM! Spomenuo majku, babu... a tek da čujete šta je rekao za BRATA DAVIDA! ŠOK!

Ana Korać ustala je pa za crnim stolom "Zadruge" otkrila detalje razgovora sa Davidom, te koliko je njemu bilo teško da gleda brata tužnog u rijalitiju. Međutim, nije ni slutila da će Dejan da oplete odmah za njom i da se neće zadržati samo na njenom partneru.

"Sad ću da objasnim... ja sam pričala i razgovarala sam sa tobom o svemu. Pričali smo o bukvalno svemu, ja sam rekla da je Davidu stvarno teško zbog cele ove situacije, i znam to kad je i Dejan imao svađe. Čak i kad se posvađao sa Dalilom, on je ležao na krevetu i bio je tužan, pa je David rekao da bi voleo da bude uz njega, jer je video da je sam. Rekla sam i kada se on oseća loše, i kada bi poželeo da nekad razdvoji, on misli da nema gde, a to uopšte nije tačno, ja znam šta mi je Biljana pričala, da jedva čeka da vidi Dejana. Mislim, da sam rekla Đedoviću, njegova baka mi je rekla da ako mogu da mu prenesem, da ga voli i dalje i da ga čeka da se vrati", ispričala je Ana, a onda se Dejan ljutito nadovezao.

"Evo, sakaćen sam, ovo je sramota, posle toliko godina, ta baba kada je operisala oči, ja sam nazvao druga da kupi voće i povrće da se odnesu babi, rekao sam joj da dođe kod nas u Bosnu, to je ta baba. Što se tiče mame, Davida, preko glave mi je tog komentarisanja. To su priče za decu, ja nisam osakaćen, kao čekaju me da se vratim, kao da sam u ratištu, ne razumem te ljude što komentarišu. Dovoljno je što si bila tamo, mene nisu zvali da prokomentarišem to. Još jednom ponavljam, nenormalno mi je i ne dao Bog da se nešto između Dalile i mene desi, ja se nikada ne bih vratio tamo! David ima 31 godinu i ne može da nađe normalnu devojku... Ja volim kuću, David nikad ništa nije uradio oko kuće, ja sam više porodičan tip", žestok je bio on.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir