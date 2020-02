MINA I MENSUR NA IVICI RASKIDA?! Druže, muka mi je više da se pravdam! Jedva SMIRILI STRASTI!

Mensur Ajdarpašić posumnjao je u Mininu iskrenost tokom "Pitanja gledalaca", ponovo zbog Vladimira Tomovića i izvesnih poruka koje mu je ona slala nakon što je napustio rijaliti imanje u Šimanovcima. Odmah zatim, otišao je sa njom u pab, gde se i pokrenula rasprava koja im je čitav odnos postavila na veoma tanak led.

Mina uopšte nije želela da razgovara na tu temu, što je Ajdarpašiću u stanju u kakvom je bio i te kako smetalo.

"Lepo je kada ti čuješ da neko kaže nešto, imaš li taj osećaj? Čemu ono tvoje da se nećeš mešati?" upitao ju je Mensur.

"Ako ja neću da pričam, neću, to je bilo pa prošlo! Boli me uvo! Jesi li ti normalan, znaš koliko me boli k*rac za njega? Muka mi je više da se pravdam bilo kome, za mene su te stvari prošle i ja se ne vraćam na te stvari, ti si taj koji se vraća! Kad izađeš, pa imaš klipove i gledaj", odbrusila mu je Mina.

"Sve što si ti meni rekla... ti si ta koja krije neke stvari. Moraš da shvatiš, ako ti imaš za bilo koga drugog, bilo kakve emocije, iz tvoje prošlosti, moraš da mi kažeš, neću ja da raskinem sa tobom, da li se ti sada sprdaš sa mnom? Meni nije jasno da možeš da kažeš to za stolom! Druže, bre! Samim tim što ona kaže takav odgovor, može da završi priču sa tim!" brecnuo se Ajdarpašić.

"A znaš zašto se postavlja to pitanje? Zato što nije završeno to kako treba", ubacio se Lepi Mića, koji je na kraju i uspeo da ih malo smiri.

"Ma, to je moje bilo da li ću ja tebi da kažem ili ne, to pitanje nije postojalo na papiru, sve što sam radila ovde, sva pitanja stižu, nejasno je ljudima, moje reakcije neke, ni meni nekad nisu jasne, zašto sam ja to nešto radila. Ali nemam komentar, mene neka osoba više ne zanima, ta osoba je kod kuće, i tamo neka ostane, ja sam sa tim završila", dodala je Mina.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

