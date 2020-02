DRUGARICA OTKRILA MRAČNU TAJNU HRVATICE U ZADRUZI! U isto vreme bila sa ocem i sinom, a onda je on POTEGAO pištolj

Iva Grgurić bila je u ljubavnoj vezi sa ocem i sinomu isto vreme dok je nisu razotkrili i napravili haos u kome umalo nije platila glavom. Hrvatica koja poslednjih meseci trese Balkan pojavom i pričom iza sebe ima iskustvo koje može da se pretoči u jedan dobar film.

Pred kamerama je priznala da je bila u ljubavi sa dosta starijim muškarcem koji joj doslovce finansirao svaki hir, ali mnoge druge stvari tek isplivavaju na površinu.

"Iva je poznata kao nezasita i veoma temperamentna. U Zagrebu je svi znaju kao otimačicu momaka, kao devojku ko ja voli da flertuje s kim stigne. Devojke je ne vole upravo iz tog razloga i zato ona nema drugarice ni prijateljice. Nekoliko puta je imala oženjene, rasturila je mnogo brakova, a jednom prilikom umalo nije ostala bez glave. Naime, Iva se smuvala sa bogatim matorcem koji je odlepio za njom. Videla je da matori hoće da se otvori, pa je koristila sve što može da uzme od njega.

„Matora budaletina, debeli smrdljivko, ima da ga ostavim i bez otirača ispred vrata. Ako hoće ovakvu ribetinu, ima da mi da kule i gradove. Do prosjačkog štapa će doći pored mene", rekla mije Iva jednom. Onda je upoznala njegovog sina jedinca i nije joj bilo dobro. Poludela je za njim. Bio je njen tip skroz naskroz", kaže izvor blizak Ivi koji dalje nastavlja da prepričava sve do detalja.

foto: Printscreen

"Iva je osvojila sina, on je bio mlad, lep, zgodan, sve ono što ona nije imala u njegovom ocu, koji joj je bio sponzor. Uplovila je u ljubavnu romansu i sa njim. Viđala se istovremeno i sa tatom i sa sinom, a oni nisu znali jedan za drugog. To je bila baš bolesna kombinacija, čak I za nju.

"Mladi me ubija od seksa, proključa mi krv kad me on pipne. Njegov tata je mrtvo puvalo, smrdi na starost, volela bih da doživi infarkt dok imamo odnos".

Paralelna veza sa ocem i sinom trajala je nekoliko meseci, a onda je pukla tikva. Tata je saznao da se Iva vida sa njegovim detetom, što je izazvalo ludilo.

"Otac je napao sina da mu je zaveo ljubavnicu, ma ubio je boga u njemu zbog Ive. Nakon toga prebijeni mladić je hteo da ubije Ivu. Uzeo je tatin pištolj, ali ga je otac sprečio na vreme.

"Idem da ubijem drolju raspalu, ubila me je iznutra. Je*ala se i sa tobom i sa mnom. Ona je žena propast", plakao je on i pričao ocu.

"Matorac je rešio da spase sina, pa je na neko vreme spakovao kofere i zajedno s njim otišao u Nemačku. Iva je bila besna, jer je ostala bez sponzora", završava naš izvor.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Rijaliti

Kurir