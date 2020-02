UHVATIO PAR POZNATIH DEVOJAKA, PA POSTAO LOVINA: Otac Stefana Karića kaže da mu je sin pravi ŠMEKER, a dao mu i SAVET!

Osman Karić, otac Stefana Karića otkrio je detalje o svom sinu koje mnogi nisu znali.

"Ja se nisam uplitao u njegov život, nego sam ga savetovao da bude sa devojkom koja je u kući, a to je Iva. Zato što sam ja izgleda jedina budala koja se bavi rijalitijem već tri godine i naravno da ću sinu davati neke instrukcije", rekao je Karić.

foto: Printscreen/Magazin In

"Stefan je rekao kad je ulazio da će se truditi da ne bude onakav kakvim ga ljudi zamišljaju, da je on švaler, ovakav, onakav. Mada jeste švaler, da se razumemo. On je bio lovac, uhvatio je par poznatih devojaka i onda je postao lovina", iskren je bio Osman Karić u emisiji "Magazin IN".

S obzirom na to da je emisija snimana pre nego što je Iva Grgurić uplovila u romansu sa Filipom Đukićem, pitanje je šta bi sada Osman savetovao svog sina.

foto: Printscreen

"Iva je iz dana u dan pokazivala svoje već davno izgrađeno vaspitanje, svoje nevaspitanje i ružne navike. Stefan se brzo ohladi što se tiče emocija, naravno razočaran je u Ivu, ali nije ljubomoran na vezu bezveze Ive i Filipa. Koliko ja znam Iva je i sama rekla da oni nisu u vezi i ako svi možemo videti da se strastveno ljubi, mazi i grli sa Filipom. To je valjda danas druženje koje se zove "kombinacija", užas!", rekao je kasnije Osman, kada se okončala veza njegovog sina i Ive.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir