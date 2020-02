MILICA KEMEZ I STEFAN KARIĆ SE POZNATIJU OD RANIJE! A ovu tajnu su dugo krili: Sve je ovo uradio samo zbog NJE!

Milica Kemez obratila se ovonedeljnom vođi Stefanu Kariću tokom zadrugarskog porodičnog sastanka, pa mu u lice sasula sve što mu zamera. Međutim, kada je on pokušao "da odigra na kratu poznanstva", samo je svima dao do znanja da se njih dvoje poznaju odranije.

"Ja sam o tebi uvek pričala lepo, a em mi daješ poslednji srednji budžet, em pričaš o meni. Smatrala sam da imaš lepo mišljenje o meni... Ti si meni dao srednji budžet i da je tako, ja se u tvoj rijaliti nisam mešala. Ja sa Kendijem nisam ušla u vezu zbog fanova, tako da svi što mislite da se ja sprdam sa Borom, to je apsolutno laž. Povredilo me je i ono što si rekao za Boru, bez obzira što niko nije imao m*da da ustane i kaže da to nije tako. Uvek sam imala neke sumnje zbog nekih mojih ličnih razloga u tebe", istakla je Milica.

"Vas kad su povezivali, govorila si: 'Ne'. Ja sam bio prvi koji ti je prišao u rijaltiiju, jer se znamo, a vidiš kako sada pričaš. Ja sam ti rekao ono što sam ja video sa Borom, to mi se nije svidelo", odgovorio joj je Stefan.

Zatim, i Milica je otkrila nešto - da joj je Tara Simov odala jednu tajnu koju joj je Karić rekao, ali nije htela da ispriča o čemu se radi.

