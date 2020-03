KOLAČIŠ OČIMA, TRESEŠ NOGOM, A JA SAMO HOĆU DA RAZGOVARAMO! Dragana van sebe zbog Eda! Izazvaćeš me da te UDARIM?! ŠOK!

Dragana Mitar i Edis Fetić nakon svađe tokom sastanka otišli su u pab, pa nastavili raspravu. Mitrova nije prestajala da lije suze pokušavajući da ga uveri koliko je agresivan prema njoj, dok je Edo insistirao da se skloni od njega ukoliko joj nešto ne prija.

"Ja sam rekla da je to meni agresivno ponašanje, kad ti meni kažeš da se skloniš, jer ne mogu da razgovaram sa tobom. Kad god hoću da pričam, ti misliš da dođem s nekom agresijom prema tebi. Trudim se da pričam normalno, a ti treseš nogom, kolačiš očima... Nisi se tako ponašao napolju. Ne znam šta se događa. Na početku rijalitija, kada smo se svađali, uhvatio si me za ruku, pogledao si me onako krvavim očima... Ja ne znam zašto ja u tebi budim tu agresiju. Ti se agresivno ponašaš prema meni", govorila je Edu Dragana.

"Ja ti uporno ovo objašnjavam, da ne bih ispao nasilnik... Znači ti si ostala sa mnom iz straha? Ja više ne prepoznajem sebe. Pusti me onda da se sklonim. Što sad cmizdriš?" upitao ju je on.

"A što da ne cmizdrim? Zato što mi je krivo... Da li je ušao neki đavo u tebe", odgovorila mu je ona.

"Ja ti mirno kažem, skloni se, da ja ne bih bio agresivac. Izazvaćeš me da te udarim. Javno kažem da će me ova žena izazvati da je udarim i molim je da je skonite od mene", istakao je Fetić.

