PRODALA SI ME, TVOJA LJUBAV TRAJE 5 DANA! Fetić nikad brutalniji: Imao sam savršen brak, a sad sam NAJVEĆI GUBITNIK!

Dragana Mitar i Edis Fetić nastavili su raspravu iz paba i za vreme zadrugarskog sastanka. Tom prilikom, brojni detalji njihove veze izašli su na videlo, o kojima nikad do sad nisu govorili javno.

"Stalno si mi pretio, stalno sam živela u nekom strahu. Meni je očigledno bilo stalo", pričala je Dragana.

"Ja te pljunem, ali nije da meni nije stalo..." nadovezao se Edo.

"U meni se skupljalo, skupljalo... Ti si okretao leđa, nema te po dva dana, gasio si telefon... Sećaš se priča o gašenju? Kada sam ja dolazila sa Jovanom?" pitala je ona.

"Nemoj da ispričam kompletno šta si ti meni sve radila" izjavio je Fetić.

"Šta sam ti radila? Jesam ti ubila pola familije? Mene si spuštao, druge si izdizao. Ja sam to osetila. Ja sam to primala drugačije. Nikada me nisi pitao kako se osećam ili kako je meni. Nisi pričao sa mnom. Nisi imao vremena", brecnula se Dragana.

"Prva svađa kada je bila, jesam ti rekao: 'Nađi stan, odvoj se od muža', jesam ti rekao? Petak poslepodne. Ja te zovem, šta ti meni kažeš? 'Išla sam da vidim dva stana, ne sviđaju mi se, zakazala sam za vikend kad ti dođeš da pogledamo dva stana', ja kažem: 'Okej' i u petak popodne muž ti završi sa poslom i vi odete u šoping za Inđiju. Meni je sve tu bilo jasno. Čuvala si svoje d*pe, a mene povlačila da napravim sr*nja, devojko. Sada ja pričam, a ti posle sedi i razmisli. Ne treba da mi ogovaraš. Ti si juče sve ispričala o meni, sada pričamo o tebi. Gledaš svoje d*pe, loša si osoba, prodala si me", pričao je Edo.

"Jesi ti normalan? Ti to tako ne misliš. Dok sve ovo vreme pričaš, šta si ti radio?" upitala je Dragana.

"Ti si imala problem u braku, ti si kukala svoj brak, mi moj brak nismo spominjali... Ti si mene milion puta zvala i uznemiravala: 'Ja ne mogu ovo, ja ne mogu ono'... Ti si trebala da nađeš stan, da te osposobim, pa ako sam ja taj, da živim... A ti si htela odmah da te uzmem za ruku, da ti dam stan i sve što ti treba. Te materijalne stvari si videla i sama da se rešavaju za 7 dana. Ti mene nisi zaslužila svojim delima... Tvoja ljubav traje pet dana, ja sam video koliko je tu sati. To što sam bio zaljubljen, to je moj problem. Ja sam sve dokazao", nastavio je on.

"A šta je radila tvoja žena? Ona nije znala da ti daješ nekoj tamo za stan?" pitala je Dragana.

"Ja sam kriv za to, ali ne prema tebi... Imao sam savršen brak. Pokaziovao sam dela, prema svima i prema tebi, osim prema ženi koja me je volela. Meni je samo krivo što sam povredo nekog. Nema krpljenja, usr*la si naš odnos deset puta, ja nijednom", rekao je Fetić, zbog čegha su mnogi posumnjali da se i te kako kaje zbog svega štoi je Zilhi priredio.

Ova svađa potrajala je još neko vreme sastanka.

"Moje laži su jako sitne i da bi te zaštitile", istakao je Edo.

"Okej, možda za tebe. Ali onako kako ja gledam, stalno mene miniraš i onda ja moram milion puta da se naljutim. Ja s tobom i kada se posvađam, posle 10 minuta zaboravim na to", rekla mu je Dragana.

"Vidiš, ti opet ovom pričom hoćeš da izazoveš najgore u meni. Nisam ja žrtva, ja sam još gori, čim sam sa tobom", tvrdio je Fetić.

"Znači samo si me zaluđivao i vozao", rekla je Dragana, ali Fetić je, navodno, mislio upravo suprotno.

"Ne, zaluđivao sebe... Vozao sebe. Ti moraš da shvatiš da sam u svemu ja najveći gubitnik", tvrdio je Fetić.

"Meni da nije stalo do tebe, ne bih ovako reagovala", uveravala ga je Dragana.

"Znam da ti je stalo... Razumeš? Neću da dozvolim... Ja nemam problem s tim što je tako kako jeste, nego imam problem što će ponovo tako da se desi", rekao joj je Edo.

