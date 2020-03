SVE SU TO BILE PRAZNE PRIČE! Mitrova van sebe posle raskida sa Fetićem: Sa njim je bila NA SILU?!

Dragana Mitar i Edis Fetić po svemu sudeći definitivno su stavili tačku na romansu.

Tokom "Gledanja snimaka", njhovi rijaliti cimeri bili su prilici da vide raspravu na temu prošlosti, kao i trenutnog odnosa, a Dragana je zatim progovorila i o tome da li je Edo potencirao njen razvod.

"Uvek je potencirao na mom razvodu, u svakoj trećoj poruci", rekla je ona, nakon čega se i Edo nadovezao.

"Odlučili smo da raskinemo, to je kraj. Rekla mi je da je na silu bila sa mnom, meni je to dovoljno", kratak je bio on.

"Ja više ne verujem u njegove priče, jer me je već par puta izneverio i kad sam se svađala sa Sinišom nije ga bilo, sve što je pričao napolju bile su prazne priče", dodala je Mitrova.

"Njegov predlog je bio da ja odem da živim s njim u Novi Pazar i da se tamo zaposlim, ali rekla sam da ulazim u 'Zadrugu' jer ne želim da živim tamo, niti da zavisim od njega i bolje što smo se razišli tad."

Edo je, pak, pokušao da objasni da on taj razlaz nije shvatio kao kraj, ali je Dragana oštro nastavila:

"Kad mislim da nisam bila s njim, on tvrdi suprotno, nikako da se dogovorimo, on priča jedno, radi drugo, ispod pokrivača priča treće... Ne znam koliko ima lica, rekla sam mu da ga ne prepozanjem ovde", u jednom dahu ispričala je ona.

Dragana je zatim otkrila da sumnja u njegovu ljubav, te da joj nisu jasni motivi zbog kojih je Edo ušao u rijaliti u kom borave.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir