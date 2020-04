LUNA U BOLOVIMA! Traži hitno ginekologa! Otkrila od čega boluje, pa saznala zastrašujuću istinu

Luna Đogani već nekoliko dana se žali da ima bolove, a sada je Zorici Marković ispričala koji je njen zdravstveni problem.

- Meni treba ginekolog, meni treba ultrazvuk - rekla je Luna.

- Samo radi urgentni, ne znam je l to ima dole - odgovorila je Zorica.

- A privatni - nastavila je Đoganijeva.

- Niko, samo hitni slučajevi - Markovićeva joj je rekla zastrašujuću istinu.

- Šta ja da radim, kad ne mogu da piškim, znaš koliko mene boli.

- Nema ginekolog, nema zubar - bila je iskrena Zorica.

Ne znam kako ću da izdržim, nikakvi lekovi ne pomažu. Imam problem s policističnim jajnicima, imam stalne upale - objasnila je Luna.

- Pokrij leđa - savetovala joj je Zorica.

- Je l to upala bešike, infekcija - pitao ju je Gagi.

- Znaš da sam ja rođena s policističnim jajnicima, a sad ovo što imam sa matericom, to je povezano sve, kako to ide ka lošem stanju, to utiče na moje jajnike, zato to boli - opisala je Luna, ocu problem.

