JANJUŠ PRIZNAO DA JE PREVARIO ŽENU, ALI NE SA ŠOPIĆEVOM?! Meseci su otad prošli, a evo šta ga je navelo DA PROGOVORI!

Na veliko iznenađenje mnogih, Marko Janjušević Janjuš sinoć je priznao u toku emisije da se u "Zadruzi" poljubio sa Majom Marinković. Inače, njih dvoje su nerazdvojni već neko vreme i dosta se sumnjalo o tome da tu postoji nešto više od prijateljstva, uprkos činjenici da je Janjuš oženjen, te da sa ženom Enom koja ga napolju čeka ima i ćerku Krunu. Zadrugar je u svom izlaganju nekoliko puta istakao da nikakva ironija nije u pitanju, a na priznanje navelo ga je to što sada, posle nekoliko meseci od poljupca, smatra da "treba biti iskren".

Zadrugar je pored nje već bio dovođen u vezu sa Šopićevom, kao i svojevremeno sa Anom Korać, tokom prve sezone ovog rijalitija.

"U usta smo se poljubili, treba biti iskren... Nisam ironičan, mazili smo se i poljubili, priznajem", rekao je Janjuš, pa dodao da se to dogodilo još pre nekoliko meseci.

"Janjuš i ja se nikada nismo mazili. Ja sam se mazila isključivo sa Vladimirom Tomovićem. Imala sam simpatije prema Vladimiru, ali to nema veze sa Janjušem. Niti smo se mazili, niti je došlo do nečega do čega ne treba da dođe. On je ironičan", nadovezala se bila Maja.

"Uopšte nisam ironičan", gurao je Janjuš po svome.

