RASPLAKALA SE ŠTO JANJUŠ NIJE HTEO DA LEGNE SA NJOM U KREVET: Marinkovićeva osramoćena pred svima, LIJE SUZE! (VIDEO)

Maja Marinković navodno je plakala zbog provokacija Tare Simov, a ispostavilo se da je to bilo jer Marko Janjušević nije hteo da sluša tu svađu i otišao je iz sobe umesto da bude sa Majom u krevetu.

Zadrugari su je odmah napali da je zaljubljena u košarkaša i da je pijana plakala za Markom, a ne zbog svađe sa Tarom.

"Iznervirala sam se jer je Janjuš ustao i otišao, a ona je verglala istu priču. Neću da se vraćam na tu temu. Sve se ponavlja. Mene je u tom trenutku Janjuš iznervirao jer je otišao nije hteo da sluša kako se svađamo. Ja sam danima bila nervozna. Sada je sve ok, i neću više dozvoliti ni sebi ni njemu da dođem u tu situaciju. Ja sam rekla da Tara konstantno vergla "Mateja, Mateja", rekla je Maja.

"Čovek je krenuo u pab, ona mu je dobacivala. Ovde nema veze Tara sa tim. On je krenuo, a ona je počela da plače jer nije htela da on ode. To je ozbiljna situacija, desila se zbog Maje", rekao je David.

"Maja je popila, nije mogla da sakrije svoje emocije, neću da pravim budalu od sebe, da se pravim lud. Situacija je jasna, rekla je: "Vidi šta mi radi". Ona je to rekla jer nije hteo da sedne kod nje u krevet, da priča sa njom. Situacija je i gora. Ovo je užas oko čega se ona zaplakala, fukaro jedna", rekao je Đedović.

"Fukara ti mama", odbrusila je Marinkovićeva.

"Ne znam da li je moja i li tvoja što se j*bala gde je stigla pa te ostavljala. Ako je ovo početak svađe, Tara nije kriva", dodao je Đedović.

