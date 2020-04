ANA KORAĆ PLAKALA DOK JE PRIČALA O DAVIDOVOM ŠAMARU! Otkrila šta se desili, pa pomenula BIVŠEG koju ju je MALTRETIRAO

Ana Korać rasplakala se kada je počela da priča o nasilju koji je navodno doživela od Davida Dragojevića, koje je ispričao njihov prijatelj i bivši zadrugar Miljan, dematovajući da ju je dečko tukao.

"Ja i dalje ne kapiram zašto se Miljan oglasio i zašto je pokrenuo tu temu. Ja nisam taj tip da pričam o svemu. Ja sam rekla kako je bilo, a ne razumem njegovu poentu da priča nešto kako nije bilo. Da, desilo se, ali ne tako. Ne volim da pričaju za Davida da je nasilan, on uopšte nije takav. Ja se naljutim na njega kad povisi ton jer ne volim da neko viče na mene. Jeste se desila ta situacija iz gluposti, ali to nije glupost, niko nije rekao da je glupost", objasnila je Ana Korać.

foto: Printscreen

"Ja sam takva, mene je otac mnogo mazio i pazio i nisam navikla ni da neko povisi ton na mene. Ja se izgubim kad se tako nešto desi. Imala sam jednu vezu da sam imala kao Mensura dečka, samo još goreg. BIo je ljubomoran na vetar. Nisam se nikom požalila, ja sam sama sebi drugarica, nikad ne pričam o tome ni mami ni nikom. Sada ne bih trpela takvog momka. Meni je mnogo teško kada neko priča ovakve stvari o Davidu zato što on nije takav. On je napolju isti kao što je ovde, pažljiv i nežan", otkrila je Ana

"Miljan je ispričao 30 odsto priče. David meni nije odalamio šamar. To nije moj rečnik. Ja sam njega odgurnula i on je mene. Nije mi dao da izađem. Za mene je i to bilo prestrašno. Ti niko ne opravdava, nije okej, ali nije bilo ništa strašno. On je bio nervozan, ja sam trebala da uđem ovde, David je razmišljao kako će i šta će sam" objasnila je Ana.

