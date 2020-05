DRAGANA OTKRILA DETALJE RAZGOVORA SA ZILHOM! Pretila mi je da će zvati mog muža, pa me zvala na ručak! Edo u ŠOKU

Dragana Mitar odlučila je da sve uradi kako bi zadržala za sebe ljubavnika Edisa Fetića, pa tako tvrdi da joj je Edova zakonita žena Zilha slala poruke i pretila da će zvati njenog muža.

"Dolazimo opet u istu priču reći i misliti nije isto. Kažem u besu, osećam se kao da imam deset godina. Napravio sam milion gluposti. Ima nešto ludačko tu u nama. Moj problem je što u tim momentima kažem milion stvari i koje mi padnu na pamet i koje mi ne padnu. Ne mogu da se ubijem niti hoću, imam za koga da živim, ovo nije ni početak ni kraj sveta. Kad sam gledao klip Lune i histerije, čuo sam da ona ne radi to napolju, ja sam siguran da to ne radi napolju, a ovde svi kao da gledamo jedni od drugih", pričao je Edo.

"Ja sam to rekao da Draganu povredim. Ne znam da l' me čeka. Mogu da kažem da me čeka i Bijonse, ali me ne čeka. Rekao sam da mogu da spavam sa svojom ženom kad hoću, ali kad smo zajedno. Ništa ja nisam dobro rekao ni za Draganu, ni za moju ženu, najviše sam sebe ponizio. Mi ne živimo zajedno, ali ona će opet da kaže da sam rekao moja žena. Šta god da kažem oni će se uhvatiti. Ja ću pustiti noć dve da prenoći pa ćemo odlučivati, odavde ne mogu ništa da rešim. Ja tražim oproštoj za učinjena dela, ali ne tražim povraćaj. Loše stvari sam učinio. Luna je napravila grešku iz straha, da ne bude još gora situacija, slagala je. Mnogo smo stvari u ljubavi i u ratu slagali. Ljudi greše. Je l' bi ostao sa njom da ti je to veče priznala", pitao je Edo Marka.

foto: Printscreen

"Da. Ona je meni prošle godine rekla ispod jorgana da je imala odnose sa Gastozom pre nego što je pokrenuta ta tema. Ja sam je zaštitio od svih i ostali smo zajedno", rekao je Marko.

"Ja sam najgori, slagao sam, prevario sam i jednu i drugu i treću", naveo je Fetić.

"Zilhu zanima kada je ona tebi pretila i čime", pitao je Milan.

"Porukama. Napisala mi je poruku posle proslave, on me je molio da joj ne odgovorim, to je počelo od kad sam izašla iz Zadruge" pričala je Dragana.

"Ja tvrdim da nije pretila, možda je bilo prepucavanje. Odgovorno tvrdim. Pisala si i ti njoj i ona tebi. Kad smo se ti i ja posvađali, ti si njoj pisala i slala joj naše prepiske", naveo je Edo.

"Nisam joj se nikad prva javila i pisala, nego ona meni, i to sa lažnih Instagram profila. Ja sam joj rekla da može da mi se javi na moj broj telefona. Ona mi je rekla da on njoj kući priča jednu priču. Inicijali na profilu su bili isti kao na torti. On mi je pričao da ne treba da joj odgovaram. Ona priča sasvim peto nešto. Njeno poslednje obraćanje meni je bilo 18. novembra, kad sam slavila rođendan. Ona je zvala njega, on joj se nije javljao. Onda je meni napisala da se ceo rođendan kuckao sa njom i rekao joj da je voli i da ne može da živi bez nje. Poruka je isečena bila, ko zna od kad je bila ta poruka. Ona me je vređala. Imam celu prepisku u telefonu. Glasila je poruka da će ona da zove mog muža, da će da svedoči i meni da napravi haos. Onda me zove na ručak, meni je to van pameti. Ja nemam sa njom ništa da rešavam. On je kriv. Mi smo išli na proslavu televizije Pink, noć pre toga je imao svađu sa njom. To je bilo završeno, ali je ona i tokom te noći zvala. Bio je haos. Onda je otišao kući, i ona se spakovala i otišla, on je mene mogao da laže, možda nikad nije otišla. Ja sam se trudila da je ne vređam. Ona mi je pretila to za sud, da ću da vidim, jer sam im uništila život. Ona je rekla da zna bolje od mene", pričala je Dragana.

foto: Printscreen

"One su mene obe izdale, jedna drugoj su slale prepiske sa mnom", rekao je Edo. "Zilha je verovala čvrsto u tvoje laži i do samog tvog ulaska se borila za tebe, a ti kažeš da ste bili rastavljeni", rekao je voditelj.

"Ona je rekla da veruje Dragani. Ja i Zilha se nismo videli mesec dana pred ulazak u rijaliti. Ja sam bio kod prijatelja, ona je došla. Te noći sam spavao kod mene kući, to laže... Nije ona meni donela jaknu, šta će moja jakna kod nje? Nismo sedeli zagrljeni u kolima nazad, ja sedim napred jer sam dugačak... Moji su jasnu poruku poslali šta misle o Dragani, meni je bilo bitno da deca dolaze kod njih, a ta devojka ne postoji", pričao je Fetić.

