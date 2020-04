EDIS MOLIO ŽENU DA MU RODI JOŠ JEDNO DETE? Tad se već viđao s Draganom po prestonici, a nju je hteo da ZATVORI U KUĆU?!

Izvesni drug Edisa Fetića tvrdi da je zadrugar molio ženu Zilhu da mu rodi još jedno dete, te da je njeno "ne" teško podneo, iako se u tom periodu već uveliko viđao sa Draganom Mitar po Beogradu. Kako se navodi, on sumnja da je Fetić na ovaj način hteo da je "zarobi sa bebom kod kuće" kako bi mogao neometano da švrlja, iako aferu svakako nije krio i malo je vremena provodio u Novom Pazaru.

"Edo je znao da će taj brak pući kad-tad, jer su se previše otuđili. Zato je, kad je započeo vezu sa Draganom, molio Zilhu da mu rodi još jedno dete i to mi je lično on pričao. Međutim, ona nije htela ni da čuje za to, rekla mu je da je troje dece sasvim dosta i da nema snage za još jedno", ispričao je prijatelj za domaće medije.

"E, sad, možda je to bio njegov plan da je opet zatvori u kuću sa bebom kako bi mogao da švrlja sa Draganom, ko će znati šta je on mislio u svojoj glavi. Meni je rekao da je tužan što Zilha neće još jednu bebu, iako on tada nije krio da se viđa sa Draganom po Beogradu", dodao je on.

"U Novom Pazaru skoro da uopšte nije ni boravio, pa je Zilha verovatno osetila da petlja nešto sa strane i nije htela da se zarobi novom bebom i da tako sebi dodatno oteža život", zaključio je prijatelj.

