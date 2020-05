NE MRZI GA, ALI MU ŽELI SMRT?! Bora Santana posle drame sa Lepim Mićom ne spušta loptu I NIJE MU ŽAO!

Nakon velike drame koja se odvila između Bore Santane i Lepog Miće, Jovana Tomić Matora iskoristila je priliku za crnim stolom te upitala cimera sve o tom nemilom događaju. Nju je zanimalo da li Bora ima osećaj da je dužan izvinjenje, te da li ga mrzi, pošto mu je, naime, poželeo smrt.

"Da li osećaš potrebu da se izviniš Mići? Da li ti Miću mrziš? Ti si mu poželeo smrt... ja to nikada nisam videla", rekla je Jovana.

"Ne mrzim ga, ali kada meni neko psuje devojku, ja i napolju to ne bih tolerisao. Naravno da sam to rekao u tom trenutku, mene nije ni vređao, nego nju. Zašto bih se ja izvinio njemu, kada on nije meni? I tebi kad je psovao devojku, znaš kako si reagovala... Nikome ne želim smrt, ono je prvi put u rijalitiju", rekao je Bora.

