PROCURILA PREPISKA BORE SANTANE I MIRKA! Santana hteo vezu sa Banetom Čolakom, a sve zbog jedne stvari! HAOS!

Lepi Mića izneo je ozbiljne tvrdnje na račun Bore Santane i rekao kako je zadrugar bio veoma prisan sa bivšim cimerom iz Bele kuće Mirkom Gavrićem.

Na svom Instagram profilu, Mirko je objavio prepiske sa Borom, a na jednom od dopisivanje može se videti zamagljeni video-prilog sa interesantnom porukom.

Ono što je još zanimljivo jeste što je Mirko zaokrižio deo gde Santana spominje da će ući u istopolnu vezu i to sa Banetom Čolakom, kao što su to uradile Sanja Stanković i Jovana Tomić Matora.

"Bora je snimio pesmu koja se zove "Čokolada" i nije bio zadovoljan kako je istu otpevao. Tražio mi je pomoć da ja isproduciram njegovo pevanje i ponovo ga snimim! S obzirom na to da smo obojica znali da ulazimo u rijaliti dogovorili smo se da se vidimo i to ne u vreme koje se navodi u rijalitiju! Bilo je 20 minuta posle ponoći. Doneo je snimak svoje pesme, kod mene bio ugošćen kao i svi drugi koje velikodušno primim u kuću i nakon sat i po vremena je otišao. Sledeće prepiske nisam želeo ovo da objavljujem, ali čujem da on mene i dalje psuje, vređa i pominje u najružnijem kontekstu. Posle ovoga... Žao mi je Borivoje! Ja više ne ćutim i ne trpim! A ti ćeš i za sinoćnje uvrede popiti još jednom tužbu!" napisao je Mirko.

