BORA SANTANA O PROBLEMATIČNOM BRATU! Otac i ja smo ga vadili, on je samo ŠTETU PRAVIO! (VIDEO)

Bora Santana iskreno je progovorio o porocima gostujući u "Sprrrdnji" kod Janjuša i Karića, te svom problematičnom bratu za kog se nada da će se sada promeniti, kako je dobio dete.

"Što se tiče poroka, ja kažem ako je ljubav droga - ja sam narkoman. Gagi me je oduševio sa svojim porocima, došao je do kladionice, to je ozbiljan porok. Navukli smo se nas nekoliko i na 'Zadrugu', to je neka vrsta poroka, nešto te vuče da se vratiš ovde... Moj brat je štetio nama svima u kući, i štetio je sebi, a sada je dobio dete, nadam se da će se promeniti sada. Kocka je najgora stvar, on je zalagao svašta po kući, onda smo ga vadili ćale, brat i ja...", šokirao je on.

"I ja kockam, ali malo. Igram tikete, kad zaradim, igram, ne mogu da kažem da ne igram. Nekad vrtim pare, nekad ne, ali najveći porok su mi žene. To je slatko, ali kratko, ode lova i tu. Bolje da se navučeš na ženu nego na kocku. Te pare koje dobiješ na kocki, najbolje da odmah potrošiš. Ne može da se dobije... kocka nije dobra stvar. Ljudi po mojim snimcima misle da sam nadrogiran 24 časa, ali ja to nikad u životu nisam probao. Volim da popijem po koju rakijicu. Volim život, hiperaktivan sam, to me nikad nije privlačilo, jedino popijem rakijicu", istakao je Bora.

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić

