ANABELA UPOREDILA BIVŠE MUŽEVE! To nam je bila velika želja, ali on je OŠTEĆEN? Sve priznala Mladenu!

Anabela Atijas otvorila je dušu pa svom cimeru iz izolacije Mlađi Jovanoviću otkrila sve što je muči. Ona je uporedila bivše muževe Andreja Atijasa i Gagija Đoganija, pa priznala da su ona i naslednice uvek želele mušku figuru u svom životu, ali da to nisu dobile zauzvrat od obojice. Nakon ovog priznanja, više je nego očigledno prema kojem bivšem pevačica i danas gaji emocije.

"Njegov život je prepun teških momenata u detinjstvu. On je jako kvalitetan, ali oštećen. Sve te potrebe koje je imao, loše navike, je nešto što vuče iz trauma. Kod Gagija ne, to je bilo čisto slava, ludilo, društvo, pomodarstvo. Andrej je pun tužnih priča. Ona je prišla, već je tada imao brata i sestru, ili samo brata. Zaboravila sam, puno je tu priča bilo. Rekao mi je da je stajao na tremu kuće u Krajinskoj gori, prilazi žena, gleda njega i kuću, on nije znao ko je, ali mu je nešto govorilo da je to njegova mama. Njega i mene je spojila potreba da pripadamo. On je silno želeo da bude nečiji oslonac. Taj osećaj je kod Lune, Nine i mene dobio. A nas tri smo želele da imamo tu mušku figuru", ispričala je Anabela.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: ATA Images, Ana Paunković, Nemanja Nikolić

