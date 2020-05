SKLANJAJ DETE OD OVOG ČOVEKA! ON JE ZLO: Anabela je od OVOG MUŠKARCA dobijala ŠOK PORUKE O MILJKOVIĆU! (VIDEO)

Anabela Atijas i Mlađan Jovanović, nastavili su da pričaju u dvorištu o Marku Miljkoviću i Luni Đogani, a pevačica je iznela do sada nepoznate detalje.

Ona je rekla da Luna nije uživala sa Markom, kao i da on ne ume da joj pokaže ljubav.

"Ako mu priđeš, a on je leden, logično je da će da se oseća nepoželjnom. Ona meni ne smeta u celoj priči. Ja nju vidim pored nekog ko je sličan njoj, da se ne bore jedno protiv drugog, nego zajedno protiv ljudi koji bi da ih poremete", govorila je Anabela, pa nastavila:

"Samo ću ti reći jedan detalj koji niko ne zna. Kada je Luna ušla u vezu sa Markom, među prvim porukama je bio Manuel: "Čuvaj i sklanja dete od ovog čoveka. On je zlo, uništiće je". Znaš šta sam uradila? Blokirala sam ga. Mogla sam milion puta da iskoristim. Evo, prvi put u životu kažem", otkrila je pevačica.

"Da li bi prihvatila Marka da se promeni i dokaže da stvarno voli Lunu?", upitao ju je Mlađa.

"On je imao šansu... On mene, kao majku svoje devojke, tretira kao svaku šušu na Instagramu. Otpratio me je kad su raskinuli. To je za mene kao da ne želiš da mi se javiš na ulici. On je prva osoba koja me je ovde ugledala na vratima, gleda me i ne ustaje sa sofe. U stalnoj je potrebi da bude iznad", istakla je Anabela.

