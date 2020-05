ONA JE VEZANA ZA SVOG MUČITELJA! Anabelu Atijas ćerkino pokajanje nimalo ne zanima: Ima od blata da me praviš! (VIDEO)

Otkako se pomirila sa Markom Miljkovićem, Lunin odnos s majkom Anabelom sve je gori. Iako je rešila da izgladi to, a njen dečko preuzeo krivicu na sebe, pevačica nije htela ni da čuje, pa je samo "isključila" pokajanje svog deteta.

"Niko neće da pegla ništa, vi ste svi pogrešno razumeli Markovo izlaganje. Sve bi bilo mnogo drugačije da se dala šansa od početka da se razgovara, već je odmah krenuo haos. Ja sam i te kako zamerila Marku mnoge stvari, to što ne govorim za crnim stolom, ne znači da ja ne govorim njemu inače. Smatram da su mnoge stvari mogle drugačije da se reše", istakla je Đoganijeva, ali uzalud se trudila, jer majka kao da ju je već precrtala.

"Prvo da ti kažem da mi je drago da je vidim srećnu, želim joj svu sreću ovog sveta. Odnos nas dve se neće tek tako lako rešiti, možda napolju. Možda i ja dodelim neki karton, pošto vidim da je to pali. U prvoj sezoni sam prošla kao Hitler, jer sam branila nešto što sam tada mislila da je ljubav. Zabolela me je njena rečenica da nikada ne može da zaboravi Marku što je uvek bio uz nju, a meni je sve zaboravilo. Gadno mi je da pogledam u njihovom pravcu. Skoncetrisaću se isključivo na svoje druge dve devojčice i prestati da idealizujem svoju prvu ćerku. To je za mene neka vrsta sindroma što je Luna patološki vezana za svog mučitelja, kao što sam ja vezana za dete koje sam nosila u stomaku. Njoj više niko ništa ne veruje, ona je patološki lažov. Sve ste lepo videli, da je htela, kada se pomirila sa Markom, prišla bi mi i prvoj mi rekla, nju ne zanimam. Da se valja u blatu, ne bi me zanimala. Baš posle onoga što je rekla da ja nisam takva kakva se ovde predstavljam, da naš odnos nije nimalo dobar napolju... Od blata će me praviti, samo da odredim datum kada ću je primiti da razgovaramo", rekla je Anabela.

foto: Printscreen

"Evo, zbog ovoga ja ne želim da se izjašnjavam. Ćutaću, a mnogo toga znam. Da sam se k*rvala i drogirala, bila bih bolja ćerka", brecnula se Luna.

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić

Kurir