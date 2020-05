TORTA JE LJUBAVNICI IZ EGIPTA POSLAO SNIMAK SA ŽENOM?! Dragana Mitar razvezala jezik i ne ostavlja ga NA MIRU! (VIDEO)

Sa željom da nastavi raspravu, Dragana Mitar nije napuštala Fetićevu stranu. Svađajući se zatvorila ga je u garderober "Zadruge", a onda su jednu te istu priču vrteli u krug. U jednom trenutku, ona je istakla kako joj je on poslao sa letovanja u Egipitu snimak sa ženom Zilhom, dok je Torta insistirao na tome da m uje svega dosta, te da više "ne želi da ga ona psuje i izdaje".

"Ti si rekao da si došao za honorar i da me j*beš! Nemoj da mi mafijaš", oštra je bila Dragana sve vreme.

"Tvoje želje su mi jasno pokazale, ono što su mi ljudi pričali dve godine, ja tebe ne mogu da mrzim, ali ja jednostavno ne želim više da me izdaješ. Možeš da me psuješ, ali ne i da me izdaješ", uzvratio joj je on.

foto: Printscreen

Pošto su razmenili opaske, Dragana je ipak legla kod Edisa u krevet, ali i tamo su nastavili da polemišu o svom odnosu. Ona mu je sve vreme prebacivala kako joj je uništio život, dok se on zbog svega uporno kajao.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir