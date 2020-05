NISAM NIŠTA UKRALA, NISAM UBILA! Oženjeni Edis i Dragana ne vide ništa loše u tome što su INTIMNI pred celim Balkanom

Dragana Mitar i Edis Fetić su istakli da ne vide ništa loše u stvarima koje svakodnevno rade.

"Da si ušao sa ženom u Zadrugu, da li bi s njom imao s*ks ili samo Draganu ne poštuješ? O prstićima da ne pričamo" - bilo je pitanje za Edisa Fetića, a Dragana Mitar i on su istakli da ne vide ništa loše u stvarima koje rade.

foto: Printscreen/Youtube

"To što mi imamo i kako mi imamo, to je neki naš odnos. Mislim da ja nju tu ništa ne kanalim, ona to radi s čovekom kog tvrdi da voli" rekao je Edo.

"Radi se o tome što je ne braniš nikada, a o sebi si jako rečit. Kristijano Ronaldo, dobro.", rekla je Tara.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja sam znala da će to tako biti. Nisam ništa ukrala, nisam ubila, radim nešto što rade svi ljudi, mislim da nije to ništa katastrofalno i strašno. Da smo mali i da smo momak i devojka, možda to toliko ne bi upadalo u oči. Ima gorih stvari zbog koje ljude treba da bude sramota", rekla je Dragana.

"Meni je mnogo gore da neko nešto krade. Ja p*rno sajtove ne korisitm, nisam gledao Draganine snimke, ja to ne koristim. Da nemam odnose, onda bi bilo da se ne volimo", govorio je Edo.

Kurir.rs / M.M.

Kurir