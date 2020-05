ZA EDOVU SESTRU MITROVA JE ZNAK DA JE ON U KRIZI SREDNJIH GODINA? Oplela po ljubavnici bez pardona: Ime joj ne izgovara!

Zaida Fetić, Edisova sestra, priznala je javno da joj je sreća njenog brata najbitnija, te da se u njegov izbor ne meša. Međutim, kako je napomenula, on "s tom ženom" - Draganom Mitar, nije srećan i "najverovatnije ga puca strast ili kriza srednjih godina".

"Postojali su komentari da mi podržavamo tu vezu, ali ne, mi ni u jednom trenutku nismo podržavali tu vezu, čak i pre rijalitija kada smo saznali za tu ženu nismo to podržavali i bili smo jasni da smo protiv toga", rekla je Edisova sestra, dok je njihova majka čuvala Fetićeve naslednike u kući.

foto: Printscreen Premijera

"Ja iskreno ne bih da se mešam u njegove odluke. Ja ću da podržim i da budem uz njega šta god on da odluči, jer ipak on je meni brat. Sa druge strane, neću ja da živim sa njom, koju god da izabere, već on. Meni nije bitno da li će to da bude Dragana, Zilha ili neka peta, neću ja da živim sa njom. Meni je samo bitno da mi on bude srećan, a što se tiče osobe sa kojom je u rijalitiju, mislim da on pored nje nije srećan, jer ono nije ljubav. Ljubav je međusobno poštovanje i poverenje, a to što je sada sa njom je možda neka trenutna strast ili kriza srednjih godina", rekla je u "Premijeri" ona.

foto: Printscreen Premijera

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Premijera, Printscreen

