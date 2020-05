TRESE SE PRED NJIM KAO MIŠ! DRAGANA KRIJE EDISOVO NASILJE? Potpuno se izobličila kad ju je Fetić UPOZORIO, BLEDA KO KRPA

Dragana Mitar je tokom emisije bila odlučna da progovori o svemu, ali Edis je odlučio da je zaplaši, što su zadrugari i primetili, te je Mitrova potpuno izbezumljena samo sela, bleda kao krpa.

Gledaoce je zanimalo da li je Dragana Mitar, za koju je tvrdio da je devojka za jedno veče, vredna da ostavi suprugu Zilhu i troje maloletne dece.

"Da, vredna je! Ljut sam na ove ljude koji se lože kao majmuni ovde", rekao je Edis.

"Ma trese se kao otrovan miš, ćuti, povlači reč. A ne misli ništa o napolju!", dobacio je Marko Đedović.

"Ti treba da se izviniš novinarima, Dragana je izjavila to što je rekla, ljuta, potresena, povređena i čekala je momenat kad će to odjeknuti u javnost. Onda je to izašlo u javnost kao bomba, očukeje se od nje iskrenost, a ona je nastupila sa kontra pričom. To nije toliko pametno, da posle takve svađe, odjednom prećutno se pređe preko svega. Nije nas ubedila u to što je rekla. Ili je u pitanju nasilje, ili nešto drugo. Ona je rekla da ona njega ne bi kanalila, ali sada ostavlja još veću mogućnost, a njen govor tela i ćutnja su nas ubedili u sasvim suprotno. Ja bih je zamolio da ustane i da to kaže, ali jasno i glasno, sigurno da kaže, da čoveka ne osuđujemo ako je čist, ali on je skakao svakih 15 sekundi kada si ti Dušice postavljala pitanje", rekao je Lepi MIća.

"Ovo je bilo upozorenje da ćuti i u tom momentu se Dragana ućutala. Ona je rafalno rekla sve, što do sada nije rekla. Ovo nije to ta Dragana koja je obećala da će odgovoriti sve. Čovek je ustao dva puta i upozorio je, to je stras! Ne mogu da kažem da je nasilje, ili ona zna mnogo o njegovom braku! Marku i meni je rekla da kada je bilo jedno jutro, kad je on nju šutnuo nogom, rekla je: ,,Nemoj ja da progovorim" to je u pitanju, ova žena se ukočila i zanemela, jer ga se plaši", dodala je Zorica Marković.

"Ja ako budem imala potrebu da kažem, ja ću reći, ne želim više da komentarišem", dodala je Dragana, ali je posle kad je izašla iz Bele kuće plakala.

"Hoću da se sklonim od njega", rekla je Dragana. "Dobro, ženo, ali ispašćeš dno dna posle ovoga. Jesi li ti kriva samo zbog ovoga?, upitala je Zorica. "Nisam, samo želim da se sklonim od njega i to je to. On govori o sebi, kanali mene ovde", ponovila je Mitrova.

"Ako ćeš da ispadneš najgora, onda, ćuti, ali ne znam čega se plašiš? Šta će, da ti napravi problem sa Sinišom, ne razumem? Ti si se ukočila! Tom njegovom rečenicom je bilo upozorenje, ako ti treba da ispadneš, ja ne znam... A sve prethodno što si govorila, pričala si istinu i oprala si se i sad odjednom, septička jama! Bože koga se plašiš ženo! Imaš još malo vremena, dok nisi zakasnila!", rekla je Markovićka.

"Ne znam ni kad sam šta iznela, ni kad sam šta spominjala, koji dan sam šta rekla", dodala je zadrugarka.

