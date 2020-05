DA LI JE SAD KASNO ZA KAJANJE?! Dragana se pokajala zbog veze sa Edom, obratila se Zilhi i ZAPLAKALA (VIDEO)

Dragana Mitar i Edis Fetić, koji su mesecima varali svoje još uvek zakonite supružnike, stavili su tačku na svoju vezu.

Dragana je pričala o svemu, rekla da se kaje zbog veze sa Edom koju je nazvala greškom, spomenula njegovu ženu Zilhu i počela da plače kada je rekla da će sada više da se posveti svom sinu.

"Smatram greškom ulazak u vezu s njim i svašta nešto. Ljudi smo, grešimo... Trudiću se da se vodim razumom. Kada sam rekla da sam iz sažaljenja s njim, to sam rekla da bi ga zabolelo. Ja isto znam da zabodem gde ne treba. Ja sam rekla da je moj odnos s Vladimirom bio greška, a kada sam prema Edu počela da imam emocije? To je bilo kada smo imali planove za neku našu priču i kada mi je rekao da će da reši sve sa svojim prošlim životom", rekla je Dragana.

"Ja njega ovde da kanalim, neću. Neke stvari koje on kaže, nisu takve. Uporno sam ja kriva, neka bude, ja ne bežim od toga. Ja jesam kriva što sam pristala na bilo kakav odnos s njim. Mislila sam da imamo iste ciljeve... Ja sam od njega doživela najteže uvrede, to je užas! Izgleda da nismo dovoljno pričali napolju. Razočarana sam u ceo odnos. Mi napolju nismo provodili 24 sata zajedno, ovde provodimo. On se ovako nije ponašao napolju i nisam imala priliku da doživim sve to, stalno je bila kupovina nekog vremena. Kod mene su se stvari rešavale, kod njega ne. On je dolazio u grad gde sam ja. Meni je s njim bilo lepo. Trebala sam da se sklonim, ništa mi ovo nije trebalo! Nadam se da ja nisam bila uzrok svih problema, ali se na meni slomilo. Osetila sam potrebu to da uradim", rekla je Dragana.

"Smatram da nisam trebala ništa od ovoga da uradim, trebali smo da se razdvojimo dok se neke stvari ne reše. Ovako sam osetila potrebu i žao mi je. Ja ne znam šta je on tamo pričao. Očigledno je različite priče pričao. Iskreno mi je žao zbog svega, kajem se i mislim da sam ja pogrešila u svemu tome!", govorila je Dragana o Zilhi.

"Osećam se kao g*vno! Zaista ne bih više ulazila u odnose sa oženjenim muškarcima. Hoću da se okrenem svom detetu. Mislim da mi ovaj haos nije trebao, mislim da sam se obrukala, ali da će sve proći i da ću nastaviti dalje - rekla je Dragana.

