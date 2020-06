OŽENJENI RIJALITI DVOMETRAŠ MUVAO DRUGARICU SVOJE LJUBAVNICE?! Isplivala šok-prepiska: Čekaj me, dolazim sutra!

Oženjeni Marko Janjušević Janjuš naišao je na ogromnu osudu pošto se pročulo o njegovoj navodnoj rijaliti aferi s Majom Marinković, koju je zdušno negirao dok je zadrugarka plakala. Sve to mu je izuzetno teško palo i u strahu je, jer ceni da neće smeti ženi na oči da se pojavi. Međutim, pitanje je kako će odreagovati kada bude saznao da se sada uveliko priča o njegovoj šokantnoj prepisci sa drugaricom rijaliti ljubavnice, Marijanom Zonjić.

Marijana je, inače, takođe jedno vreme boravila u Beloj kući "Zadruge", ali on joj je, prema saznanjima pojedinih domaćih medija, pisao na Instagramu i tu joj i izjavljivao ljubav.

"Onda me čekaj, dolazim sutra i vodim te na jedno mesto", piše Janjuš.

"Obavezno", odgovorila mu je Zonjićeva.

"Volim te", nastavio je on.

"I ja tebe", odgovorila mu je Marijana.

"Kad si slobodna za Janjuša?" pitao je u jednom trenutku.

"Javiću kada budem", bila je njena poslednja poruka, do trenutka do kad on nije nastavio prepisku, odgovarajući na jednu njenu Instagram priču.

"Bum", napisao je tada, navodi se, Janjuš.

