MIMA BEZ DLAKE NA JEZIKU! Luna je svojim labilnim mozgom i ponašanjem sve ZAKUVALA, Marko zna da ona NIJE ZA NJEGA?!

Miroslava Mima Živković otišla je danas do Drveta mudrosti pa otvorila dušu na brojne teme koje se "vrte" po Beloj kući "Zadruge".

"Najveći utisak su mi te neke igre, lažna prijateljstva... možda je najveći utisak Anabelina borba za ćerku. Nažalost, palo je to na Anabelina, Lunina i Gagijeva leđa. Mislim da svaka kuća ima tih porodičnih problema", počela je Mima.

"Anabela je iskrena. Ja u svom stilu kažem da je teška lajsna... Ali potpuno je razumem i potpuno sam na njenoj strani. Cenim i poštujem sve što je uradila. Pun je svet takvih žena kao što je Anabela. I to što je malo pukla sa živcima, potpuno je razumem. Ja sam imala sa bivšim dečkom taj problem, pa nisam mogla da dođem sebi dve godine. Sviđa mi se što Anabela razume moje šale. Volela bih da pobedi, to bi bila pobeda svih žena", nastavila je ona.

"Luna je svojim labilnim mozgom i ponašanjem sve zakuvala. Ona je napravila totalnu zbrku u porodici. Anabela ima pravo što je skočila na Marka jer je njoj Luna pričala sve. Gajiš dete od dva kila i gledaš kako ti neko muči dete", rekla je Mima.

"Da li je Markova i Lunina ljubav prava ljubav?" pitalo ju je Drvo mudrosti.

foto: Printscreen/Magazin In

"Moram da kažem da sam posmatrala Marka malo. Ono kad je ušao, to nije bio Marko, to je bio Markov ego. Smirio se i prepustio se svemu. Mislim da je ovo Marko onaj kakav je napolju. I moje reči su uticale. Mislim da je Marko svestan da Luna nije za njega. Ima previše godina da bi živeo da prevaspitava nekog. Luna ne ceni sama sebe. Ona bukvalno traži sebe i drugima. Nije da tu nema emocija, ali za mene su to bolesne emocije. Za mene je ljubav nešto što pokreće i zbog toga sam ja sama. Mogla sam da budem sa nekim ove dve godine da mu uništim život. Sad mogu da kažem da sam spremna za novu vezu. Tako i Luna treba da bude sama godinu dana, kakve crne pesme. Ona nije dobra ni sama za sebe, ni za sestrice, ni za dečka. Mislim da Marko i ona neće opstati napolju", odgovorila je Mima.

"Ko je najveći folirant u kući, a ko je najiskreniji?" nastavilo je Drvo sa pitanjima.

"Največi folirant je Jelena Pešić. Ja znam da 100 odsto kuće ne zna šta Jelena misli o njima, a i ne zanima ih. Ona i te kako ima mišljenje o svakom. Ona beži od same sebe. Kada bi pokazala sama sebe, nijedna osoba ne bi sedela pored nje. Evo kao i ja što sam sama, pa neko priđe i sedne. Meni je i Miona pričala. Fetiš joj da bude treća, Milica zakukala zbog nje, Mina zakukala, Luna, čak je i Gaga zakukala. Nije birala sredstva kad je trebalo da vidi svog brata. Žao mi je što pričam o njegovoj sestri tako. Mislim da je lukava, namazana", počela je Mima.

foto: Printscreen/Youtube

"Najiskrenija osoba... Ovde ima iskrenih, ali nemaju mu*a da ustanu da kažu svoje mišljenje. Mića me mnogo nervira, ali zna da kaže svoje mišljenje. Ali da izuzmemo Miću, ja Karića mnogo poštujem. Zoka zna da bude mnogo iskrena... Kad sve sagledam, mislim da je Milica Kemez najiskrenija", zaključila je Živkovićeva.

foto: Printscreen Zadruga

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Zadruga

Kurir