IVA ĆE IZ RIJALITIJA MORATI KOD MAJKE U SELO JOSIPOVAC! Prijavila bivšeg, pa zavolela Filipa, a to nije smela? Evo ZAŠTO

Zadrugarka koja se svojski trudi da oporavi odnos sa Filipom Đukićem, Iva Grgurić, to čini navodno samo zato što ne želi da ode iz Beograda. Kako domaći mediji prenose pisanje Stara, ona paniči i strepi da će po napuštanju rijalitija morati da se vrati kod majke u selo Josipovac kod Osijeka, što nikako ne želi. Razlog za to je bivši dečko koji joj je navodno tako pretio, da ga je prijavila policiji.

Izvesna prijateljica Grgurićeve napomenula je i da se ne zna na šta je taj mladić sve spreman, zbog čega ona nikako ne bi da ide van Srbije.

"Kako se približava kraj rijalitija, Iva sve više plače. Nije joj lako… Boravak u rijalitiju joj je pomogao da se malo oporavi i da dođe sebi", počela je Ivina drugarica.

"Ivi je život ugrožen! Njoj je bivši dečko pretio, čak ga je i policiji prijavljivala, ali joj to nije puno pomoglo. Ne zna na šta je sve spreman i zato bi najradije da ostane da živi u Beogradu i da tu nađe neki posao. Sigurna sam da ona gleda da bude što dalje od stare ljubavi i svih problema koji je prate iz Zagreba. Ljubav sa Filipom joj odgovara za sve! Zato mu je i predložila da žive zajedno, ali on je još uvek sa roditeljima, ne pada mu na pamet da plaća stan. Nju je to malo poljuljalo, ni sama sad ne zna gde će kad izađe iz rijalitija", tvrdi ona pa nastavlja:

"Vidim i da se Iva plaši spoljnog sveta… Filip je nešto kao teši da se ne brine i kaže joj da će kao da pronađe stan u Beogradu! Ubeđuje je i da će posao da joj nađe. Čula sam kad joj je rekao da prekine da misli negativno i da spominje bivšeg dečka, jer samim tim i njega uvlači u svoje nerešene probleme. On dečko želi slobodno da se kreće kroz grad, a ne da zbog Ive strahuje da li će mu neko polomiti noge ili, ne daj Bože, napraviti sačekušu ispred zgrade. Zato i mislim da na njega ne može da se osloni! Šutnuće je vrlo brzo, jer dečko ne želi probleme. Žao mi je Ive, ali kako je radila, tako joj se sada vraća", zaključila je ona.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs, M.G/Star/Foto: Sonja Spasić

Kurir