NAPOLJU NISAM LOŠA DEVOJKA! SVI IDU KUĆAMA, GDE ĆU JA? Milica Kemez videla šta je sve radila, pa se RASPLAKALA! (VIDEO)

Posle Gagijevih i Jeleninih, puštene su i uspomene Milice Kemez koja se pred današnju emisiju žalila Ivani Šopić kako nema kod koga da ode nakon "Zadruge", kao što ostali ukućani idu kod svojih roditelja.

Tada je Milica pričala Ivani i o stiuaciji sa Filipom iz izolacije.

"Baš su nam lepe slike (Borine i njene), drago mi je da sam videla sestru i moje dve sestre od tetke, tu je moja kuma... Slika bivših nema. Izvinjavma se Bori što je moroa da gleda ovo. Toliko o tome da sam ja nekoga silovala. To su stvano ružne stvari koje meni govore ovde. To mi je najveća greška u životu. Ja ne znam šta je Filip radio, nisam gledala TV otkako mi je otac umro. Slučajno sam znala za Filipa preko više devojke, ali nisam znala šta je radio. Bolje bih prošla da sam slušala Miću", rekla je Milica.

"Ja nisam znala kakav je Filip pre bio. On je meni pričao šta je radio na Farmi, ja to ništa nisam znala. Ja sam njega prihvatila onakvog kakav jeste, ali kada vidim ove scene... Vidi se mnogo toga. Tu je i u gaćicama s ptičicama. Kada sam videla te gaće... Nije mi dobro...", rekla je Iva.

"Mene je sramota iskreno zbog svega što sam ovde uradila. Nisam to ja, nekako. Šta da radim? Nisam smela sebi da dozvolim neke stvari. Napolju nisam loša devojka, videli ste... Tu su tri sestre, normalne devojke. Krivo mi je što sam krenula tim lošim putem i što nije imao neko da mi skrene pažnju da ne radim neke stvari, da ne ponižavam sebe... Juče sam baš razmišljala: "J*bo te, svi se raduju, idu svojim kućama, a ja ne znam šta ću da radim", govorila je Milica kroz suze.

"Već sam sto puta rekao da je to jedini potez zbog kog se kajem. Osećam se kao g*vno kada se pokrene ta tema. Ne kajem se što sam bio s njom, nego što sam to uradio na takav način. Nikada to nisam uradio, pogotovu ne na televiziji. Verujem da joj je i dalje teško kada se spomene ta tema. Ja da mogu da vratim vreme, promenio bih taj način na koji sam je ostavio. Osećam se kao g*vno", rekao je Filip.

