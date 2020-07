JANJUŠ ZA MENE NE POSTOJI! Taki rijaliti preljubniku NI IME DA SPOMENE! A evo šta mu je sad sa ćerkom MAJOM!

Radomir Marinković Taki, otac zadrugarke Maje Marinković, nikako ne prihvata ćerkinu vezu sa Markom Janjuševićem, koji je sa njom ušao u odnos iako je oženjen i ima dete. Kako je objasnio, još uvek je čeka da se odmori kako bi popričali o svemu kako treba, ali za Janjuša u svakom slučaju ne želi ni da čuje.

"Nismo se svađali, kad bude došla sebi biće normalan odnos. Sad radimo na tome. Mora da se menja, rijaliti je završen, ovo je sad stvarnost. Prvo lepo da se naspava, pa da sednemo i da razgovaramo. Sad nije kod kuće, otišla je da snima neku emsiju. Sinoć smo večerali zajedno, porazgovarali smo između redova", rekao je Taki.

foto: Printscreen Pink

Majin ljubavnik iz rijalitija, Marko Janjušević Janjuš juče je na svom instagram profilu objavio fotografiju sa ćerkom, a u intervjuu za Pink.rs otkrio je da nije imao komunikaciju sa Majom. Takija smo pitali da li on možda zna da li su se Maja i Janjuš čuli, a evo šta je on rekao.

Nemam pojma da li su se čuli, ona meni to ne priča, niti bih ja dozvolio to u mom prisustvu. Ja njega niti želim da čujem niti želim da vidim, niti da ga komentarišem u bilo kom svojstvu. On za mene ne postoji, rijaliti je završen. Nek ide čovek da živi svoj život, to je njegova stvar. Niti ću ga pominjati niti me on zanima više u životu - rekao je Taki.

foto: ATA Images

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Printscreen Pink

Kurir