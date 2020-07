ZA OPERACIJU VILICE DALA JE 10.000 €, A ZAMALO UMRLA?! Iva doživela PARALIZU lica, sepsu, a njega je molila za POMOĆ

Pobednica ,Zadruge" Iva Grgurić je pre nekoliko godina u Turskoj hirurški smanjila bradu i vilicu, a zbog komplikacija od ovog hirurškog zahvata umala nije dobila sepsu i ugrozila život.

- Ona se dugo mučila sa kompleksima koje je imala zbog izrazito izbačene vilice i želela je da to reši odlaskom kod najboljih hirurga. Po preporuci je otišla u jednu kliniku u Turskoj u Istanbulu i platila hirurški zahvat na ortognatskoj hirurgiji, gde se ispravljaju deformiteti vilice. Tom operacijom se seku i kosti u predelu zuba, a zubi su povezani sa limfama i direktno kroz krvotok može doći do prodora bakterija i upale koja izaziva infekciju, što se, nažalost, desilo i Ivi. Taj zahvat ju je koštao preko 10.000 evra - otkriva izvor upućen u Ivinu operaciju, koja je umalo nije koštala života.

- Osećala je utrnulost u donjoj vilici, a najviše je brinula rana iz koje je curila tečnost bledunjavo-žute boje za vreme tog postoperativnog perioda od dva meseca. Na pregledu kod maksilofacijalnog hirurga dobila je terapiju i jake antibiotike, a njen oporavak trajao je mesecima. Nadutost se s vremenom povukla, a jedna strana usne joj je bila blago asimetrična. Lekari su joj objasnili da, kao i kada vadite umnjak, postoji opasnost da povredite nerv koji poremeti reflekse, pa može da dođe do privremene paralize dela face.

- Zbog hirurške intervencije koju je imala došlo je došlo je do kompresije donjeg alveolarnog nerva. To se inače veoma retko dešava, ali kod Ive se upravo to i dogodilo. Lice joj je bilo izdeformisano dve nedelje i nigde nije izlazila iz kuće. Ožiljak od reza je u stvari napravio ceo problem jer je došlo do upale i zgrušavanja krvi, koje je, maltene, preraslo u sepsu. Primala je injekcije kako bi se upala stabilizovala, a otok splasnuo. Bila je jako iscrpljena i uplašena. Bakterije su joj prodrle u krvi oslobodile toksine. Usled oštećenja njene kože u predelu vilice, postojala je opasnost da se infekcija proširi na limfe. Nije mogla da jede od bolova, pa su joj sve spremali kašasto i jela je na slamčicu. Taj period bío je pakao. Pogotovo što je platila basnoslovnu sumu, misleći da će to da joj obezbedi sigurnosti da bar 60 odsto veću garanciju da će sve proći u najboljem redu. Na svu sreću, izvukla se mukotrpnom borbom - ispričao je izvor.

Tražila Sukiju novaci pomoć oko hirurga Atraktivna Hrvatica je za pomoć oko prikupljanja finansijskih sredstava molila i Suada Keserovića Sukija, koji je bio frapiran njenim ucenama, kojima je, navodno, kako on tvrdi, htela da mu iznudi novac za operaciju vilice. - Žalila mi se na lošu finansijsku situaciju, da nema gde da živi, da traži posao. Rekla mi je da joj je velika mana deformacija vilice, da operacija košta 10.000 evra i pitala me da li mogu da joj dam novac za to. Bio sam šokiran. Nepunih 20 sati nakon što smo se prvi put videli traži od mene tolike pare za deformisanu vilicu. Pitala me je da li imam nekog maksiofacijalnog hirurga koji je to voljan da kompenzuje „za druženja - rekao je svojevremeno Suki.

