PRVA MAJINA REAKCIJA POŠTO JE ČULA DA SE JANJUŠ VIDEO SA ŽENOM! A tek da čujete šta joj je on rekao POSLE SVEGA!

Pošto je saznala da je Marko Janjušević Janjuš viđen u šetnji sa suprugom Enom, te ćerkom Krunom, Maja Marinković ne može da se smiri. Bivši zadrugar je, kako se navodi, sa njima bio u pravom porodičnom šopingu i pored toga što mu je poručeno "da se posle javne prevare kući ne vraća".

Ljubavnica, sa druge strane, tvrdi da je u pitanju samo negovanje pristojnog odnosa zbog naslednice, ali ju je snimak koji je videla svakako iznervirao.

"Rekao mi ja da samo moraju da funkcionišu zbog Krune, da nisu ponovo zajedno, da ga ta priča ne zanima... Izvini, iznervirala sam se, rekao mi je samo da moraju da funkcionišu normalno zbog Krune, da mu ne pada na pamet da se mire. A i ovaj snimak... To je snimljeno danas? Da, pa rekao mi je, okrenula sam ga čim mi je stiglo to (snimak), kaže da to nema veze sa životom niti planira da se miri, vodili su dete zajedno i to je to", izjavila je Maja, a na pitanje da li su se Janjuš i ona videli, ostala je misteriozna.

"To ne mogu sada da ti kažem, to ću ti reći u subotu, imam neke svoje razloge... Nadam se da me razumeš zašto", zaključila je ona.

