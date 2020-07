ŠOK INTERVJU! LEPI MIĆA POGANO PO ZADRUGARIMA Gagi će ubiti Anabelu, Lunu zanima samo jedno! A tek priča o Janjušu

Najiskusniji rijaliti-igrač Lepi Mića za otkrio je šta misli, ali i šta zna o svim zadrugarima koji su obeležili sezonu.

Branio si Anabelu, da li misliš daje ona zaslužila pobedu? - Ja nisam neko ko može da odluči ko će da pobedi, narod uvek bira onog koga želi. Ne glasa samo Srbija, ovo je regionalni rijaliti eks-Ju. Anabela je neko koje imao jaku priču, ali je kratko bila, to ju je koštalo plasmana. Na kraju se ona malo pogubila, pričala o fanovima, procentima. Pogubila je živce, naletela je na neke probleme.

foto: Sonja Spasić

Odnos Gagija i Anabele najčešće je bio komentarisan kao odnos nasilnika i žrtve, medutim, bilo je i onih koji su osuđivali nju. - Muškarac je glava porodice, za sva posrnuća kriv je on. Narod ih je stavio u isti koš glasanja, žrtvu i nasilnika. To je katastrofa, nasilnik bio u prvih deset. Prisutna je ozbiina sizofrenija u mozgu naroda.

foto: Printscreen Pink

Kako komentarišeš Lunin odnos s roditeljima, kao i to što je više bila uz dečka Marka nego uz majku?

- Luna bi za Marka prodala i mamu i tatu i sve. Rekla je Anabeli: "Možete da crknete, nećete me odvojiti od Marka". I crknite i je*ite se i pušite ku*ac, sve je to majci govorila. Jako se ružno ponaša prema majci. Anabela bi za nju život dala, poginula, sve joj učinila, a Lunu duboko boli ku*ac za Anabelu. Luna bi samo da kaže kako tata više nije takav i nije nasilnik.

Da li smatraš da je Gagi bolji čovek ili je i dalje nasilan? - On jeste to i on je takav, posle 15 godina Anabelu je gađao sa metar i po flašom u glavu. Šta bi bilo da ju je pogodio? Postupak je nasilan, ima nasilničke manire. Nije prestao da bude nasilnik, samo zavisi koliko ga ko isprovocira, taj može da ubije ako ga neko nagazi, samo Anabelu nije smeo pred kamerama.

foto: Sonja Spasić

Kako komentarišeš vezu Karića i Ivane Šopić? - Rijaliti nije za Stefana. Previše ozbiljno je shvatio vezu sa Šopičkom, pogubio se. Njena neobjašnjiva želja i borba da ostane u vezi sa Stefanom jako je čudna. Stefan je nju iskreno zavoleo, mnogo je iskreniji u tom odnosu. On je svestan kako se ona i zaje*ava, al, s druge strane, komentariše njegovu kuću kako je lepa...U svakoj šali Ivane Sopić najmanje ima šale. I te kako razmišlja da se uda bogato, zapinje i rukama i nogama da se uvali u tu priču. Kada se Stefan oženi Ivanom, ja ću da se oženim Brendono.

foto: Printscreen/Paparazzo lov

Kurir