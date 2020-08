TOVIO ME JE DA ME NIKO NE BI HTEO! Gledaj na šta ličim! Kulićeva osula paljbu: A bez gaća sam po ulici JURILA ZA NJIM!

Miljana Kulić otkrila je sve detalje burnog raskida sa Lazarom Čolićem Zolom. Vidno uznemirena, dugo je i bez prestanka vikala. Glas joj je drhtao, ali je istrajala u tome da iznese svoju istinu.

"...Za razliku od Lune, jedino sam bolja jer majci nisam okrenula leđa. Ispala sam gora od Lune. Ona lepo izgleda, ja sam se upropastila. Desilo se da odemo u Bosnu, nekoliko dana smo bili tamo, 10-15 dana. Nisam mogla bez deteta da izdržim. Kad smo došli u Niš, onda: 'Hajde Miljo picu, hajde Miljo slatka palačinka"... Video je da nema ništa od toga da ću ja vraćati njegove dugove. On je snimao mog sina za Instagram stori, kako ga voli i ostalo, da bi dobio pratioce. Poslao je mom drugu da se 'napurnjao, ne zna gde je'. Konzumirao je i travu i ono drugo... Kad je uzimao novac u kockarnici upoznavao je ljude koji bi mu to dali. Kad je video da nema ništa od novca od mene, bacao je ključeve od stana, moj punjač... Izašao je iz kuće, ja sam krenula za njim, poslao me je u 'pm'. Meni nije bilo jasno zbog čega, sedeo je u kući do tad. Kad sam se istuširala... Bez gaća u haljini sam krenula da trčim za njim na ulicu! Počeo je da me šutira, u nogu, da me vuče za ruke. Komšinica je pozvala policiju. Ja ne mogu na silu nikog da vratim, htela sam objašnjenje", pričala je Miksi u "Zadruga, narod pita", ali nije se tu zaustavila.

"Govorio mi je da sam psihopata jer je shvatio da neću da mu vraćam dugove. Mami je govorio da ja izmišljam. Ja sam svoj identitet izgubila, on je mene samo tovio, da me niko ne bi hteo! Gde je moja pamet, gde je moja inteligencija? Samo sebe krivim... Rekao mi je da ga psihički maltretiram jer ga ne puštam da ide u kockarnicu. Muškarci sa kojima sam ja bila su Nenad, Ivan Marinković i Zola. Žalila sam ga jer nema oca. Ja sam nasedala na njegove priče, da je nesrećan. Ja nikada nisam kockala dok me on nije navukao. On me je navukao na kocku. Što dobiješ to izgubiš."

"Plakala sam noćima i molila ga da to ne radi, da će razboleti majku. Njega to ne zanima, kleo se da neće ići. Ja ne mogu da sedim pored čoveka koji psuje svece, sumpor, sunce. Molila sam ga da idemo na bazen, da krenemo u normalan život. Govorila sam da će plakati jednog dana kad izgubi majku. Sve je padalo u vodu. Nisam smela majci da kažem šta se dešava. Gledaj na šta ličim, 102 kilograma imam! Kad je došao moj otac, u stanu zadimljeno, na stolu pica, palačinke, on je mene samo tovio, a zašto? Pa da me niko ne bi hteo!" vikala je Miljana.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Pink

Kurir