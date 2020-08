ZOLA ME JE NA ULICI ŠUTIRAO I PLJUVAO! Miksi drhtavim glasom priznala: Lagao je da smo gladni, od taksiste je uzeo PARE!

Miljana Kulić drhtavim glasom otkrila je da je raskinula sa Lazarom Čolićem Zolom zbog gnusnih laži koje joj je izrekao, pa i njenom ukruženju. Pored njega i ona je, navodno, počela da se služi obmanama, te je sada u šku zbog toga što je postala. Osim što se požalila na kilažu koja je, prema njenim rečima, "proizvod života kakvog je živela" sa njim, Miksi je istakla i da je zbog njihove rasprave Hitna pomoć morala da reaguje. Čitavu ispovest počela je obraćajući se Ivi, kao pobednici ove, i Luni - kao pobendici prethodne sezone "Zadruge", napominjući da ona nije neko ko tako nešto uopšte i ima pravo da radi.

"Ja ne podržavam ni jednu, ni drugu, kao ni sebe, jer sam mnogo stvari uradila... na primer, Luna nije upropastila svoj fizički izgled kao ja, jer ja nisam slušala svoju majku. Nadam se da će Luna poslušati svoju majku uskoro. Ja sam sinoć to okončala sa Zolom. Ja sam sve vreme od sebe pravila budalu! Ja sam preko svega prelazila i dozvoljavala sve, a pričam za sebe da sam inteligentna, a kritikovala sam Lunu. Ja se učim na svojim greškama. Hitna pomoć je bila ovde u stanu, rekla sam da ne može da spava do pet svakog dana, on mi je pisao da će biti u igraonici, da se njegova majka raspada... Mami je pozlilo zbog svega što je čula šta je radio, manipulisao je, zvao je ljude, pričao im je svašta, kao i Orozovića što je izmanipulisao", pričala je ona u bez prestanka u "Zadruga, narod pita", u koju se uključila telefonskim putem.

"Mene je zvao jedan njegov drug, ja sam rekla da neću dati novac, jer treba mom detetu, da bih mu omogućila bolje sutra. Ja sam pored njega non-stop jela, prelazila preko svega, opraštala. I uvek sam gledala da Željko nema oca, a ni on. Sve je planski uradio, kada sam mu ja rekla da dug neću da mu vratim i da novac koji budem zaradila isključivo trošim na Željka i nekretnine. Slagala sam da sam u drugom stanju, a razlog je njegov ulazak u rijaliti. Sakrio je ličnu kartu, šutirao me je na ulici i pljuvao, zvao je policiju i pričao da ga maltretiram, a sve vreme mi je držao ruke. Janjušu i Orozoviću je tražio novac da mu daju, 2.000 evra. Okretao me je protiv majke. Radio je neke nedozvoljene stvari, išao je u kladionicu..." nastavila je Miksi.

"Sada je stvarno kraj, neću više prelaziti preko ovoga. Ja nikada nisam bila zanimljiva sa Zolom, ja sam najbolja kada sam sama, kada se ne svađam sa ljudima, kada sam spontana. Kao i 'Zadruzi 1' što sam najbolja bila. Sada da sam ostala, pored onih scena, isto kao Luna, dno dna, ali videće Luna jednog dana kao što sam i ja videla, kada joj, ne daj Bože desi, ono što se meni sinoć desilo. Hitna je došla i da idem na intervenciju. Ne znam koliko je uzeo od Janjuša, prevario je dečka iz igraonice... Ljude u Nišu je lagao da smo gladni i žedni, da Željko nema šta da jede, taksisti je uzeo novac, lagao da nam mama ne daje novac", drhtavim glasom pričala je ona.

