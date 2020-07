MIKSI I ZOLA MAŠTAJU O PRINOVI, A MAMA KULIĆ IH POKLOPILA! Bez pardona: Taj za mene nije čovek, a ona za više dece NIJE!

Tokom proslave drugog rođendana sina Željka u dvorištu porodične kuće u Nišu, Miljana Kulić progovorila je o navodnoj novoj trudnoći sa Lazarom Čolićem Zolom, napominjući da smatra da je pre svega vreme za njega da se osamostali i uozbilji.

"Još ne možemo ništa 100 odsto da kažemo, ne možemo ništa da preciziramo, a i imamo loše iskustvo od prošlog puta. Da li će se desiti to za godinu, dve ili što pre, ne mogu da kažem, ali radimo na tome i želimo to. Nećemo ništa da baksuziramo i malerišemo", izjavio je Zola.

"Ja bih sada više volela da se Zola osamostali, da on zaradi nešto u životu, jer je on sposoban. I te kako je sposoban, zna da se posvađa sa mnom, da me spusti... Ne bih želela da ja budem stub porodice, već jedno dete čuvam sama, bez oca", nadovezala se Miljana: "Slažemo se, imamo i neke sitne svađe, ali se brzo pomirimo. Zola je jednom na klupi spavao ceo dan i noć i nije hteo iz inata da se vrati. Željku smo kupili tobogan, klackalicu i ljuljašku", otkrila je ujedno ona.

Međutim, njeni roditelji Marija i Siniša Kulić nisu oduševljeni njihovim planovima za budućnost.

"Najsrećnija sam baka na svetu, on je moje luče! Od nas je dobio novi beli automobil, a Miljanin poklon stiže sutra... Sigurno bi bilo slavlje u restoranu, ali zbog celokupne situacije, odlučili smo se za proslavu na otvorenom, u okviru kuće. Zola je sve vreme tu, od prvog dana nakon rijalitija, oni žive u stanu, mi nemamo ništa sa njima... Ja ne mogu protiv toga, Miljana ne može bez njega. Nisam za to, zna se kakav muškarac treba biti, vredan, odgovoran, a čovek bez obaveza za mene nije čovek. Ali ako njoj to odgovara, neka nastavi. Nisam pričala sa njom o tome, to je njen problem, ja čuvam samo Željka, to je to (o eventualnoj novoj trudnoći). Obzirom da se nije baš pokazala u najboljem svetlu, ona se ne može ostvariti kao majka više dece, na moju pažnju ne može da se osloni, a Siniša se slaže sa mnom", iskrena je bila Marija.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Damir Dervišagić

Kurir