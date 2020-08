MAJA I JANJUŠ SU JOŠ UVEK ZAJEDNO! Lepi Mića se zakleo: Trebalo je da idu na Durmitor, Dragana Mitar ih je POKRIVALA?!

Lepi Mića tvrdi da su Maja Marinković i oženjeni Marko Janjušević Janjuš i dalje zajedno. Par je, inače, prekinuop aferu po izlasku iz "Zadruge 3", ali Mića se kune kako to nije istina, te da je trebalo zajedno da odu na Durmitor. Taj "potez", prema njegovim rečima, "pokrivala je" Dragana Mitar.

"Ja sam znao da ta priča ne pije vodu, prvi put je to puklo, kad je Vladimir rekao neku ružnu stvar Janjušu i tu je to puklo. Oni koji mu misle sve najgore naziva ih braćom, kumovima... Janjuš koji ga nije znao 7 meseci, rekao mi je da mu je on legao kao brat. On je bio moj prijatelj. Ti si stao na njegovu stranu. Ja sam ti govorio tvoje greške. Janjuš je i dan danas sa Majom u vezi, trebalo je da idu na Durmitor, Dragana Mitar ih je pokrivala. Sinoć su bili paparaci koje ste zvali! Dragana Mitar je paravan. Maja i Janjuš su bili zajedno na ručku, ja se kunem u očev grob", oštar je bio u "Zadruga, narod pita" Lepi Mića.

"Ja nisam stao ni na čiju stranu u vašem sukobu. Uopšte ne želim da komentarišem. Ne zanimaš me. Hoće ti biti lakše ako kažem da je tako?" prokomentarisao je u jednom trenutku Janjuš, dok je Mića besneo.

