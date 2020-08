MENSUR NA TEŠKIM MUKAMA! Majka mu zabranila da se vrati u Crnu Goru?! Ostao bez para, pa se uselio kod NJIH!

Mensur Ajdarpašić navodno ne sme da se vrati kući u Crnu Goru jer mu je majka Naila rekla da joj ne dolazi na oči i da neće da čuje za njega nakon sramote koju joj je priredio u rijalitiju.

Bivši učesnik rijalitija već je neko vreme u Beogradu, ali ne zato što želi, već zato što mora. Naime, on je nakon završetka sezone ostao u ljubavnoj vezi sa Minom Vrbaški uprkos vapajima braće i majke da se mane ćorava posla i vrati se kući. On ih nije poslušao, već je ostao u Beogradu na svoju i njihovu štetu.

Sada, i da hoće, on navodno nema gde da se vrati.

- Mensur je odlepio za Minom, zbog nje je ostao bez velike sume novca, koju su mu odbijali u honorarima. Plus, on nije ušao za neke velike pare jer je bio nepoznat. Kada je uspeo da diskvalifikuje Vladimira Tomovića, postao je broj jedanu ,Zadruzi". Veza sa starletom njegovima se nikako nije dopala i slali su mu poruke da je ostavo. Mama, koja je glava porodice, poludela je i zaklela se da će sin snositi posledice ukoliko ih ne posluša. I nije ih poslušao. Ostaoje u Beogradu umesto da ide da vidi kako su mu majka Naila i braća. Pa on im je priredio pakao i još ga priređuje. Oni su u šoku jer je on još u Beogradu i to bez dinara - kaže izvor.

On nam kaže kako njegovi izbegavaju da spominju Mensura, kako ih je navodno sramota jer ih je naslednik ostavio zbog jedne takve žene.

- Naila je plakala svaki dan. Bilo joj je teško gledati tako napaćenu i slomljenu. Kada ju je prošla kriza oko svega sa Minom i kada su mislili da je igri kraj i da se Mensur vraća kući, to se nije desilo. On se nikome nije javio. Nije rekao da ostaje. Nije objasnio zašto ostaje. Naila ne zna gde se nalazi. Ovo je dupli udarac za nju. "Ja sam ga podigla, ja ga othranila i borila se za njega. Sve sam muke prošla da on stasa u zdravog muškarca. Da bude cenjen i poštovan. Evo kako mi je vratio. Jel ovo hvala? Jel ovo zahvalnica? Neću da ga vidim, na oči nek mi ne dolazi, sramota jedna. On više nema svoju kuću. Nek živi kod Mine Vrbaški. Nek mu njena majka menja mene", pričala mi je Naila kroz suze - kaže izvor, koji tvrdi da je Mensur opipao teren i da je saznao da su njegovi ljuti i da ga neće u kuću. Neće navodno da ga vide da im pređe prag sve dok se ne dozove pameti i prestane da ih sramoti i bruka.

Osman i Stefan Karić primili Mensura u kuću Mensur Ajdarpašić donedavno je živeo u iznajmljenom stanu sa Minom Vrbaški, a nakon što su raskinuli uselio se u vilu Stefana Karića. Stefan je u dogovoru sa ocem Osmanom rešio da primi Mensura u porodični dom na Zvezdari i ponudi mu krov nad glavom dokle god je u Beogradu. - Tu je otkad je izašao. Ja sam rekao da sam tu za svakog kome treba bilo kakva pomoć ovde u Beogradu. Mensur je moj prijatelj, pokazao je to više puta i tu sam za njega da mu uvek izadem u susret, kad god to mogu - kratko je objasnio mladani Karić, a potom se oglasio i njegov otac Osman: - Mensur je jako dobar, pošten momak, sportista i drago mi je što je kod nas. foto: Instagram screenshot

