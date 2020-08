RASKID SE DESIO ZBOG NJENE NEPAŽNJE: Mensur izneo detalje KRAHA veze sa Minom, ovo NIJE SMELA da URADI!

Mensur Ajdarpašić progovorio je o raskidu sa rijaliti učesnicom Minom Vrbaški.

On je istakao da se sa Minom nije sporazumeo i da su normalno raskinuli.

"Mi jesmo nastavili vezu napolju, sve je bilo dobro do jednog trenutka. Dok nije došlo do nesporazuma smo raspravili o nekim stvarima. Zadnja stvar koja se dogodila... Nije bilo dopustivo da se to dogodi posle svega što smo prošli, s obzirom da svi znamo kakvi smo po nekim pitanjima. Nakon naše veze, imam pravo da radim šta hoću, iako ne radim ništa konkretno. Ne možemo da se razumemo i ne slušamo se dovoljno", rekao je Mensur.

foto: Printscreen/Instagram

"Da li je jedan od ključnih problema to što si video da lajkuje slike drugih muškaraca?", pitao je voditelj.

"Govori se dosta o tome, to je nedopustivo. Lajk kao lajk je glupost, ali ružno je. U tim momentima ja ništa nisam radio, ali nije to razlog našeg raskida. Mi smo o tome raspravili, jer meni nije bilo jasno pored mene ovakvog. Voli ona mene, volim ja nju, to nije sporno. Mogu reći da se raskid desio zbog njene nepažnje. Mina je mom telefonu imala pristup i ja sam njenom, nisam se bunio, niti sam lajkovao, niti pratio. Kada sam video da je lajkovala sliku dečka Teodore Džehverović, samo sam se zapitao čemu to, za to nema opravdanja", rekao je Mensur.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

