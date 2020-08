MINA DOŽIVELA NERVNI SLOM, GUŠI SE U SUZAMA I OBRAĆA BIVŠEM MENSURU: Shvatila sam šta sam izgubila! (VIDEO)

Mina Vrbaški doživela je pravi nervni slom na Instagramu, pa je pokazala koliko se kaje zbog raskida sa Mensurom Ajdarpašićem.

Bivša rijaliti učesnica nedavno je snimila Mensura kako izlazi iz stana posle raskida, a sada se pokajala zbog onog što se desilo. Ona je snimila video kako plače i govori:

"Eto, ne želim da ispadam paćenica. Jednostavno da kažem da ja tog dečka volim, da ću ga voleti, da mi je krivo, da mu se izvinjavam javno, shvatila sam šta sam izgubila. Valjda će i on shvatiti šta je izgubio, to je to."

