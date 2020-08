TI SI ZA NJEGA MALA BEBA! Mogao je da te poklopi, a štedeo te je: Denser bi da istera Pešićevu iz takta, a ona se NE DA!

Jelena Pešić i Gagi Đogani gostujući u jednoj emisiji gotovo sve vreme razgovora "kačili" su se zbog Lune i Marka, a posebno zbog njenog odnosa sa Miljkovićem, za koji su mnogi sumnjali da je "samo pitanje vremena kada će preći u romantiku".

"Vi ste otac prelepe dve ćerke. Luna je pobednica 'Zadruge 2', drugoplasirana u prvoj, a i u trećoj bi sigurno pobedila da se takmičila... Ima pet hitova, i više pratioca od svih zadrugara zajedno. Ono što je ona preživela posle 'Zadruge 1', niko drugi ne bi mogao da podnese. Ovo što se Luni radi prevazilazi sve. Anabela je najveći Lunin hejter, uputila joj je najveće uvrede i najružnije reči. Ne opravdavam te što si radio to sve njoj, ali niko ne spominje Atijasa, što ga je prijavila policiji, razvela se. Jelena rekla si da te Marko napadao, rekla si Gagiju da si mogla da napraviš haos u Luninoj glavi, pa nam reci šta se šaputali ti i Marko, da kažeš ako smeš. Da li ti je poznato da je Drvo mudrosti dalo Đedoviću aparat da bi slikao tebe i Marka? Šta si trebala da ispričaš Đedoviću o boksu cigareta i flaši crnog vina? Ti si se družila sa Markom, kad ti je Nataša Radan ispričala to za njega, pa si čekala kraj da kažeš šta je radio, da ispadne nasilnik i narkoman? Namerno si pozdravljala Gastoza, da bi udarala na Lunu. Luna ti je rekla da si džek, i da bi pila s tobom kafu, to ne odgovara istini", govorila je jedna gledateljka u "Zadruga, narod pita".

Denser i Pešićeva rado su prokomentarisali odmah zatim sve.

foto: Printscreen Pink

"Pomisliću da niste dobro pratili. Ja nikada nisam izjavila da je Marko narkoman, stan, predoziranje, to je bilo Minino pitanje na Igri istine. Niti sam čula to o njemu, niti sam ja to iznela. Što se tiče Nataše, Milica Kemez je rekla da je on nasrnuo, udario tu devojku, a ja sam rekla da se to ne pominje. Kada se to već iznelo, ja sam rekla da će Marko čuti od koga to kreće. Naravno da nisam htela da kažem Marku šta mi je Nataša rekla, jer smo mi ozvučeni. Ja sam ustala i rekla, Gagi mi je rekao da uživam u toj priči. Meni da je to prijalo, mogla bi da izmisli, da je meni rekao Marko ovo i ono, pošto se ništa ne čuje na tom klipu. Ja sam njemu rekla tada šta sam čula za jednog člana produkcije, da se verio. Nikakav razgovor nije bio, ja sam rekla to, i on je rekao da zna. Mene je Gastoz pozdravio preko Milana Petkovića i Matore, ja ne mogu da se bavim kome to smeta, ja sam uzvratila pozdrave", rekla je Jelena.

"Marko je pokazao u rijalitiju na delima kakav je. I kad je trebalo da zaštiti Lunu, bio je uz nju. Neko mu je možda zamerio što se nije usprotivio Jeleni, ili nekom drugom. Marko je pokazao da voli Lunu. On je tebe štedeo, mogao je da te poklopi. Marko Miljković ima veliko glasačko telo, ono se ne stvara za godinu dana, gradi se godinama. Ti si mala beba za Marka i Lunu", tvrdi Gagi.

"Marko se uvek slagao sa mnom. Napadan je i od Lune, što me branio. Onda pet dana pred kraj mi zameri to što sam rekla da bih mogla da se igram. Luna je bila emotivno skrhana, meni ne dozvoljava karakter, stil života, i ponos, da se sa takvom devojkom igram. Ja mozga imam, mogla sam da se igram od jutra do sutra. Pevala sam 'Nisam ni metar od tebe', nastao je haos. Oni su se složili da sam ja ispala džek, a Marko posle tri dana od toga izgovara šta sam mogla da bi navukao Lunine glasače. Ja njemu želim uspešnu rijaliti karijeru do penzije, i u četrdesetim i u pedesetim. Napao me isključivo da bi navukao Lunine glasače pred kraj. 10 puta se složio sa mojom izjavom, pa se jedanaesti put usprotivio. Marko Miljković je mene pikirao za rijaliti priču. Pojavila se devojka prvi put, pa ih je pobedila. On 16 godina ima svoje glasačko telo, a Iva ga je pobedila", nastavila je u svom stilu Pešićeva.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Pink

Kurir