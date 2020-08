EVO ŠTA PEŠIĆEVA STVARNO MISLI O MILJKOVIĆU! A tek Lunu što je potkačila: Ja mojoj majci tako nešto NIKAD ne bih rekla!

Jelena Pešić razvezala je jezik pa istakla kako joj je bilo ponižavajuće što je dovode u vezu sa Markom Miljkovićem, koji joj prija kao prijatelj, ali nikako nije njen tip muškarca. Sa druge strane, objasnila je da je Lunu Đogani osuđivala samo zbog odnosa s majkom Anabelom, te reči koje joj je izgovorila, jer ona tako nešto svojoj majci nikada ne bi priredila.

"Drago mi je da vas vidim zajedno kao na početku 'Zadruge', Gagija bih pozdravila, sve što je radio ranije u životu ne podržavam. Sada je okej. Jelenu bih pitala nekoliko stvari, bez namere da je povredim, lepa je i vaspitana devojka. Jesi li videla svog brata Mensura? Smetalo mi je to tvoje 'moj drug Bora, moj drug Mensur'. Živela si jedan ozbiljan život, pokazali su ti se kao prijatelji, to nije ozbiljno. Tvoje prijateljstvo sa Markom Miljkovićem, od 20 dana? Strašno si se uvredila kad ti je Marko rekao da nisi mogla, jer da si mogla ti bi uradila. Misliš da bi Marko dozvolio da se ti igraš sa Luninim mozgom, a on da sedi i da gleda? Ako on to ne dozvoli, onda to ne uspe. Ti si pesmu otpevala, i on ti je stavio do znanja da ne treba, ti si se povukla. Luni i Marku nije trebao niko da se oni uhvate za nikog, oni sami povlače pažnju", govorila je gledateljka Jeleni u "Zadruga, narod pita", a bivša rijaliti učesnica rado joj je odgovorila na pitanja, i to bez dlake na jeziku.

"Videli smo se dok su on i Mina bili zajedno. Došli su kod mene, koliko smo stigli videli smo se. Mi smo tamo zatvoreni, moramo da se oslonimo jedni na druge. I sa Borom sam se videla i čujemo se. Oni su meni drugari. Ja sam mislila da ćemo se Marko i ja družiti, što da ne. U pravu ste, ja se vežem za ljude, pa ih branem. Ispostavi se za neke drugare da su nazovi drugari. Ja da sam mogla, mogla sam, ali nisam htela. Pa i Luna je sama rekla - Jelena da je htela mogla je da se igra sa mojim mozgom. Ona je bila toliko emotivno slaba, svi su mogli da utiču na nju. Ja to nisam htela da dozvolim sebi. Ne znam da li se neko pitao zašto mene pominju? Ja u tom trenutku nisam tražila reč. I meni je više muka. Morala sam i ja da odreagujem, i da budem drska, i to minimalno. Marko mi prija kao drug, ali mi ne prija, ponižavajuće mi je da me spajaju sa njim kao ljubavnim partnerom. On nije tip mog muškarca, koji bi mogao da mi parira. Iritirajuće je to bilo. Ja nisam ušla zbog nekog, od večeras mislim da su oni mene pikirali. Gagi je izneo svoje mišljenje", konstatovala je Jelena, ne štedeći na rečima.

"Za sve sam u pravu... sećam se ove rasprave i najviše kada razmišljam, najviše me je nerviralo to što su mi govorili da ja forsiram da sam vaspitana, a nisam to ja. Luna je imala utisak da ja nju uvek peckam za stolom, ja sam malo pričala o porodici, koliko sam trebala i imala da se hvalim i koliko sam ponosna. Mene su gledaoci pitali i drugi su pričali to. Meni nije normalno da neko ima takav odnos sa majkom, ja i dalje verujem da će njihov odnos da se izgladi. Meni je tu malo u neku ruku, Lune, ne žao, da je žalim, nego mi je žao, jer ni ona nije znala na koju će stranu i tako dalje. Nije mi normalno kad devojka raskine, da histeriše, i onda kažu da peckam, ne peckam, ali to je moje mišljenje. Ja stvarno, kad imam emociju i znam da volim i po mojoj proceni, na najlepši mogući način, ali kada se nešto desi, ne ponižavam sebe. Ja nikada nisam pustila prva poruku dečku, uvek sam bila ta koja je osvajana, a muškarac je taj koji osvaja. Nije to moja taktika, ja ne mogu drugačija da budem i zato kada ja pričam to, govore da ih bockam", izjavila je Jelena.

"Pa dobro, ne slažem se sa njom, rekla je nešto što nije bilo u pravom momentu, ovde ljudi moraju da shvate da je ovo porodične problem, može da se umeša, ali nije pravi momenat. Ti si napravila poređenje kakvi su tvoji roditelji i ponašanje prema njima! Kako bi se ti nosila u ovoj situaciji?" uključio se i Gagi Đogani u razgovor.

"Gagi, vi ste došli porodično i imali smo pravo da vas komentarišemo, meni nije normalno ni da se ovako javno da se pokaže. Ja sam rekla, majci je unapred sve oprošteno, kakva god i šta god da je rekla. Luna jeste bila u nezgodnoj sitauciji. Šta god i u kakvoj god situaciji bila, ne bih joj se obratila ovako, ja nikada nisam rekla mojoj majci: 'Skloni se, pomeri se', a da ne pričamo o psovkama i vređanju, ja sam mislila da to može samo u filmovima", odbrusila je Pešićeva.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Pink

Kurir